Ide na SP

Igrač Lokomotive i službeno na popisu za Svjetsko prvenstvo

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
02.06.2026.
u 14:00

Nagađalo se da bi napadač Lokomotive mogao biti na popisu igrača za Svjetsko prvenstvo, a sad je i službeno među izabranima Jordana

Nogometna reprezentacija Jordana plasirala se na Svjetsko prvenstvo. Neće joj tamo biti lako jer ima vrlo zahtjevnu skupini gdje ga čeka neugodna grupa s Austrijom, Argentinom i Alžirom i sigurno će jako teško do bodova, pogotovu do prolaska skupine. 

Nagađalo se da bi igrač Lokomotive Ibrahim Sabra mogao biti na popisu igrača za Svjetsko prvenstvo, a sada je to postalo i služeno, 20-godišnji napadač lokosa ide na Svjetsko prvenstvo. Doduše, Sabra je igrač turskog Gaztepea i u Lokomotvi je na posudbi. Očito mu se isplatio dolazak u zagrebački klub jer u ovog proljeća uvjerio izbornika da ga pozove na smotru najboljih svjetskih reprezentacija.

Sabra je u veljači došao na Kajzericu, dosad je skupio 14 nastupa, postigao dva gola i jednu asistenciju. Za Jordan je pak zabio jednom u dosadašnjih pet nastupa. Sabri posudba ističe 30. lipnja, no vidjet ćemo hoće li idalje ostati u Lokomotivi ovaj 20-godišnji napadač kojem je vrijednost po Transfermartku procijenjena na 500 tiduća eura.  U Gaztepe je došao prošlog ljeta uz odštetu od 125 tisuća eura i tako jesenas odigrao devet utakmica uz jedan pogodak.
Ključne riječi
jordan Lokomotiva Svjetsko nogometno prvenstvno

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

