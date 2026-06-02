Igrač Lokomotive i službeno na popisu za Svjetsko prvenstvo

Nogometna reprezentacija Jordana plasirala se na Svjetsko prvenstvo. Neće joj tamo biti lako jer ima vrlo zahtjevnu skupini gdje ga čeka neugodna grupa s Austrijom, Argentinom i Alžirom i sigurno će jako teško do bodova, pogotovu do prolaska skupine.

Nagađalo se da bi igrač Lokomotive Ibrahim Sabra mogao biti na popisu igrača za Svjetsko prvenstvo, a sada je to postalo i služeno, 20-godišnji napadač lokosa ide na Svjetsko prvenstvo. Doduše, Sabra je igrač turskog Gaztepea i u Lokomotvi je na posudbi. Očito mu se isplatio dolazak u zagrebački klub jer u ovog proljeća uvjerio izbornika da ga pozove na smotru najboljih svjetskih reprezentacija.

Sabra je u veljači došao na Kajzericu, dosad je skupio 14 nastupa, postigao dva gola i jednu asistenciju. Za Jordan je pak zabio jednom u dosadašnjih pet nastupa. Sabri posudba ističe 30. lipnja, no vidjet ćemo hoće li idalje ostati u Lokomotivi ovaj 20-godišnji napadač kojem je vrijednost po Transfermartku procijenjena na 500 tiduća eura. U Gaztepe je došao prošlog ljeta uz odštetu od 125 tisuća eura i tako jesenas odigrao devet utakmica uz jedan pogodak.