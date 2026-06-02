Švicarska otputovala na SP bez jednog igrača, ima problem s vizom

Nogometna reprezentacija Švicarske otputovala je na poprište Svjetskog prvenstva bez svog napadača Breela Embola kojem su američke vlasti stavile Esta dozvolu na dodatnu provjeru.

Esta dozvola je automatizirani sustav koji provjerava ispunjava li određena osoba uvjete i prava za ulazak u Sjedinjene Američke Države bez vize.

Švicarska reprezentacija je otputovala iz Zuericha u Los Angeles nakon čega će preseliti u San Diego gdje je i smještena. Švicarski nogometni savez je obznanio da prati situaciju, da je u stalnom kontaktu s igračem i nadležnim tijelima te da se očekuje dolazak 29-godišnjeg Embola u SAD najkasnije u srijedu.

Embolo je tijekom pandemije koronavirus imao dva slučaja zbog kojih je došao pod svjetla javnosti. Tijekom 2021. je disciplinski kažnjen jer je prisustvovao privatnoj zabavi unatoč tadašnjim ograničavajućim mjerama. Tri godine poslije njegovo se ime pojavilo u istrazi u Baselu koja se odnosila na kupnju krivotvorenih potvrda o testiranju na koronavirus. Nije poznato je li zbog ovih slučajeva njegova Esta dozvola stavljena na dodatnu analizu.

Tijekom karijere Emobolo, inače igrač Rennesa, za reprezentaciju je odigrao 85 utakmica te je postigao 23 pogotka.

Na SP-u će Švicarska igrati u skupini B, a tamo se još nalaze Kanada, Katar te Bosna i Hercegovina.