Nakon najboljeg igrača odabrana i idealna momčad Lige prvaka: Najboljeg strijelca nema ni na vidiku

Ranije danas objavljeno je kako je Khvicha Kvaratskhelia iz Paris Sain-Germaina najbolji igrač Lige prvaka za sezonu 2025./26. 25-godišnji Gruzijac zabio je deset golova i dodao sedam asistencija u 16 utakmica te je bio igrač s najviše direktnih sudjelovanja u pogotcima u cijelom natjecanju.

Nakon najboljeg igrača, objavljena je i najbolja momčad cijelog natjecanja. U njoj dominiraju igrači PSG-a, njih je čak pet. Osim Kvaratskhelije, upali su i Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele. Drugi finalist Arsenal u idealnoj momčadi ima trojicu svojih predstavnika - Davida Rayu, Declana Ricea i Gabriela Mgalhaaesa.

Najbolju momčad tako čine: Raya - Marcos Llorente, Gabriel, Marquinhos, Nuno Mendes - Rice, Vitinha, Michael Olise, Kavartskhelia - Dembele, Harry Kane.

Zanimljivo je kako u idealnoj momčadi nije bilo mjesta za najboljeg strijelca natjecanja Kyliana Mbappea. Sjajni Francuz zabio je čak 15 golova, ali je sa svojim Real Madridom ispao u četvrtfinalu od Bayerna. Unatoč tome, nitko nije uspio srušiti njegov rekord po broju golova, a samo je Kvaratskhelia imao više kontribucija od njegovih 16 (15 golova, jedna asistencija).