Upaljeni alarmi za cijelu zemlju, evo gdje će biti najgore: 'Budite spremni na jača grmljavinska nevremena'

Današnji će dan biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno su mogući grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro će na istoku i jugu biti kraćih sunčanih razdoblja, a navečer i u noći sa zapada stiže postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne i buru. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 19 do 24 °C, u gorju malo niža, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za cijelu zemlju izdana su upozorenja. Narančasta su za danas na snazi za riječku i splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", ističe DHMZ.

Zbog grmljavinskog nevremena izdano je i nekoliko žutih upozorenja - za osječku, kninsku i dubrovačku regiju. Osim toga, alarmi su upaljeni zbog mjestimice obilne kiše u zagrebačkog, karlovačkoj, gospićkoj i riječkog regiji. Probleme bi mogao stvarati i vjetar pa su upozorenja izdana za cijelu obalu, kao i za riječku, splitsku te dubrovačku regiju.

Sljedećih će dana biti promjenjivo i nestabilno. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. Ujutro postoji mogućnost kratkotrajne magle na kopnu. U petak se očekuju promjenjiva naoblaka, mjestimice pljuskovi i grmljavina, a u subotu će ponovno biti sunčanije uz lokalne pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u petak sjeverni, na Jadranu jugo. U subotu vjetar uglavnom slab, na sjevernom Jadranu uz obalu bura. Bit će toplo, ponegdje vrlo toplo, ali ne i vruće.

Foto: DHMZ