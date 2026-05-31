Dinamovi klinci oduševili u Engleskoj, europskog velikana nokautirali s nestvarnih 7:1!

Nogometaši Dinama nisu ove sezone izdominirali samo u seniorskoj konkurenciji, već i u mnogim mlađim kategorijama. Juniori su tako osvojili dvostruku krunu, kadeti prvenstvo, a pioniri kup. Računamo li i seniore, dinamovci su osvojili čak šest od osam trofeja, što potvrđuje da je Dinamo vratio dominaciju u svim kategorijama. Zvonimir Boban po dolasku u klub najavio je da će veliku važnost dati i mlađim selekcijama, odnosno omladinskoj školi, a ovi rezultati pokazuju da je stvari dobro posložio.

A danas su sjajne vijesti za Dinamo stigle iz Engleske. Momčad Dinama do 12 godina osvojila je sjajno drugo mjesto na jednom od najprestižnijih svjetskih turnira, Dude Perfect International Youth Cupu igranom u Burnleyju.

Mladi dinamovci pod vodstvom trenera Karla Čopa osvojili su sjajno drugo mjesto, a igrač plavih Vito Toure Zagrajšek proglašen je najboljim igračem turnira.

Dinamovci su pokleknuli tek u finalu, gdje je bolja bila momčad Espanyola. Španjolci su u dramatičnoj utakmici slavili s 3:2.

U skupini su dečki iz Maksimira pobijedili Sporting 1:0, Sunderland 4:1, Tottenham 2:0 i izgubili od Valencije 3:1.

U četvrtfinalu su pobijedili Borussiju Dortmund 7:1, a onda u polufinalu i Rangers s 3:1. Gledali smo neke utakmice uživo preko youtubea, i dinamovci zaista igraju sjajno. Posebno su dominirali protiv Borussije Dortmund, igrali presing od prve do zadnje minute. Očito su Boban i suradnici uspješno implementirali isti način igre u svim kategorijama...