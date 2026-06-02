Tonči Tadić: Sve je jasnije da će Rusija biti poražena, Zapad već razmatra što dolazi nakon toga

Analitičar Tonči Tadić osvrnuo se u objavi na Facebooku na moguće posljedice ruskog poraza u ratu protiv Ukrajine, ističući kako se na Zapadu sve intenzivnije raspravlja o budućnosti Rusije nakon završetka sukoba. Pozvao se pritom na esej uglednog američkog povjesničara i stručnjaka za Rusiju Stephena Kotkina pod naslovom „Pet budućnosti Rusije i kako se Amerika može pripremiti za ono što slijedi“, u kojem autor razrađuje nekoliko mogućih scenarija razvoja Ruske Federacije nakon rata.

„Sve je jasnije da će Rusija biti poražena u svom ratu protiv Ukrajine. Zato se sve više stručnjaka na Zapadu priprema za budućnost Rusije nakon poraza u ovom ratu“, napisao je Tadić. Prema njegovim navodima, Kotkin smatra da ni Washington ni njegovi saveznici ne mogu iz temelja promijeniti unutarnji identitet Rusije, zbog čega bi zapadne države trebale voditi pragmatičnu politiku koja kombinira snažnu obranu i jasno razlikovanje između ruskog režima i ruskog naroda.

Tadić je pritom izdvojio pet mogućih scenarija budućeg razvoja Rusije. Prvi scenarij predviđa transformaciju Rusije u stabilnu i birokratsku državu nalik Francuskoj 19. stoljeća, koja bi zadržala snažnu državnu strukturu i nacionalni ponos, ali bez agresivnog imperijalizma. Ipak, ocjenjuje se kako je riječ o najpoželjnijem, ali ujedno i najmanje vjerojatnom ishodu.

Drugi scenarij podrazumijeva daljnju izolaciju Rusije i nastavak sadašnjeg smjera razvoja, uz snažnu militarizaciju društva, visoku obrambenu potrošnju i oslanjanje na represivni aparat. Tadić navodi kako Kotkin upravo ovaj razvoj događaja smatra vrlo izglednim. Treća mogućnost je postupno pretvaranje Rusije u svojevrsnu vazalnu državu Kine. U tom slučaju Moskva bi, zbog dugotrajne izolacije od Zapada, postala gotovo potpuno ovisna o Pekingu u gospodarskom i strateškom smislu.

Četvrti scenarij uspoređuje Rusiju sa Sjevernom Korejom – državom koja se oslanja na nuklearno odvraćanje, izolaciju i nepredvidivo ponašanje na međunarodnoj sceni kako bi osigurala opstanak režima. Najcrnji scenarij predviđa unutarnji kaos, raspad državnih institucija ili čak građanski rat. Takav razvoj događaja, upozorava Tadić pozivajući se na Kotkina, otvorio bi pitanje sigurnosti ruskog nuklearnog arsenala i mogao stvoriti ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti.

U završnom dijelu objave Tadić navodi kako Kotkin smatra da bi Sjedinjene Američke Države i njihovi NATO saveznici trebali odustati od pokušaja da Rusiju pretvore u zapadnu liberalnu demokraciju te se usredotočiti na dugoročnu strategiju obuzdavanja i odvraćanja. Među preporučenim koracima ističu se jačanje obrambene industrije i vojnih kapaciteta NATO-a, iskorištavanje mogućih nesuglasica između Moskve i Pekinga, podrška ruskom stanovništvu uz istodobno protivljenje politici Kremlja te pojačan nadzor nad ruskim nuklearnim arsenalom kako bi se spriječile potencijalne sigurnosne prijetnje u slučaju unutarnje destabilizacije zemlje. „Američka retorika mora eksplicitno podržavati rusko stanovništvo i njegovu kulturnu baštinu, a istovremeno se žestoko protiviti revanšističkim akcijama Kremlja“, zaključuje Tadić prenoseći jednu od ključnih Kotkinovih preporuka.