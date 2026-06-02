Američki milijarder pobjegao iz SAD-a: Trumpov saveznik preselio u 'zemlju bankrota'

Američki tehnološki milijarder Peter Thiel je preselio svoju obitelj u Buenos Aires, prema svemu sudeći privučen i libertarijanskom ideologijom i programom argentinskog predsjednika Javiera Mileija. Thiel, suosnivač i bivši čelnik PayPala, te osnivač kontroverzne tvrtke za podatkovnu inteligenciju Palantir je već upisao svoju djecu u lokalnu privatnu školu, rekle su američkim medijima dvije osobe upoznate s njegovim planovima.
Otkad je u travnju stigao u Buenos Aires, Thiel je prisustvovao nogometnoj utakmici Superclásico između dva najveća gradska tima - River Platea i Boca Juniors, i proveo dan u lokalnom šahovskom klubu, osvojivši treće mjesto na turniru. Thiel je iznenađenim mladim igračima kluba rekao te da se nada ponovnom dolasku na turnir, prema riječima jednog člana.
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Thiel je kupio vilu sa šest spavaćih soba u Palermo Chicu, zelenom središnjem kvartu punom veleposlanstava. Također je kupio zemljište za izgradnju kuće u blizini Punta del Este, urugvajskog primorskog grada popularnog među bogatim Argentincima, rekla je jedna osoba upoznata s njegovim planovima
Komentara 2
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Kupite lektora, 1 kom. Ima na burzi, ne košta puno. Zanaglasnice idu iza naglasnica, zato se i zovu zanaglasnice.