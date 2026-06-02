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Američki milijarder pobjegao iz SAD-a: Trumpov saveznik preselio u 'zemlju bankrota'

Autor
Danijel Prerad
02.06.2026.
u 22:10

Thiel je kupio vilu sa šest spavaćih soba u Palermo Chicu, zelenom središnjem kvartu punom veleposlanstava. Također je kupio zemljište za izgradnju kuće u blizini Punta del Este, urugvajskog primorskog grada popularnog među bogatim Argentincima, rekla je jedna osoba upoznata s njegovim planovima

Američki tehnološki milijarder Peter Thiel je preselio svoju obitelj u Buenos Aires, prema svemu sudeći privučen i libertarijanskom ideologijom i programom argentinskog predsjednika Javiera Mileija. Thiel, suosnivač i bivši čelnik PayPala, te osnivač kontroverzne tvrtke za podatkovnu inteligenciju Palantir je već upisao svoju djecu u lokalnu privatnu školu, rekle su američkim medijima dvije osobe upoznate s njegovim planovima.

Otkad je u travnju stigao u Buenos Aires, Thiel je prisustvovao nogometnoj utakmici Superclásico između dva najveća gradska tima - River Platea i Boca Juniors, i proveo dan u lokalnom šahovskom klubu, osvojivši treće mjesto na turniru. Thiel je iznenađenim mladim igračima kluba rekao te da se nada ponovnom dolasku na turnir, prema riječima jednog člana.

Ključne riječi
privatna škola tehnologija milijarder Javier Milei Peter Thiel Palantir paypal Argentina

Komentara 2

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NO
Normalniživot
22:30 02.06.2026.

Kupite lektora, 1 kom. Ima na burzi, ne košta puno. Zanaglasnice idu iza naglasnica, zato se i zovu zanaglasnice.

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