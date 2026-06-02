Američki milijarder pobjegao iz SAD-a: Trumpov saveznik preselio u 'zemlju bankrota'

Američki tehnološki milijarder Peter Thiel je preselio svoju obitelj u Buenos Aires, prema svemu sudeći privučen i libertarijanskom ideologijom i programom argentinskog predsjednika Javiera Mileija. Thiel, suosnivač i bivši čelnik PayPala, te osnivač kontroverzne tvrtke za podatkovnu inteligenciju Palantir je već upisao svoju djecu u lokalnu privatnu školu, rekle su američkim medijima dvije osobe upoznate s njegovim planovima.



Otkad je u travnju stigao u Buenos Aires, Thiel je prisustvovao nogometnoj utakmici Superclásico između dva najveća gradska tima - River Platea i Boca Juniors, i proveo dan u lokalnom šahovskom klubu, osvojivši treće mjesto na turniru. Thiel je iznenađenim mladim igračima kluba rekao te da se nada ponovnom dolasku na turnir, prema riječima jednog člana.