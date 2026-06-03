Ugledni medij predviđa favorite SP-a, Hrvatskoj nije dao previše šanse: 'Modrić mora usporiti'

Kako se približava početak Svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, sve je više prognoza i analiza. Jednu takvu napravio je popularni američki portal USA Today, koji Hrvatsku ne vidi kao favorita ovog natjecanja, čak ni pritajenog. Vatrene su svrstali tek na 17. mjesto od 48 reprezentacija.

"Nakon što je posljednja dva turnira završila na postolju, protiv Hrvatske se kladite na vlastitu odgovornost. Unatoč mladoj i snažnoj obrani, Luka Modrić s 40 i Ivan Perišić s 37 godina u nekom trenutku moraju usporiti", piše USA Today.

Prema njihovu pisanju, najveće šanse za osvajanje SP-a imaju Španjolci, aktualni europski prvaci, slijede Francuzi, dok su na trećem mjestu branitelji naslova Argentinci.

Engleska, naš prvi protivnik na SP-u, nalazi se na četvrtom mjestu, dok su preostale reprezentacije iz naše skupine, Gana i Panama, zauzele 26., odnosno 41. mjesto.

Zanimljivo da se na toj listi ispred nas nalaze Senegal, Ekvador, Meksiko, Norveška, Japan, ali i Kolumbija, koju smo nedavno pobijedili s 2:1.

Spomenimo da je susjedna BiH daleko od vrha, nalazi se tek na 34. mjestu ove ljestvice. Najmanje šanse ima Curacao, koji je zauzeo posljednje, 48. mjesto.