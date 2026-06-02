Vatreni Imaju 40-godišnjaka, a nisu među najstarijima na SP-u. Tu titulu drži naš suparnik

Službeni popisi igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. godine konačno su zaključeni, a svijet s nestrpljenjem iščekuje prvi sučev zvižduk 11. lipnja na utakmici Meksiko – Južnoafrička Republika u Mexico Cityju.

Dok se momčadi pripremaju za početak natjecanja u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, dublja analiza sastava otkriva ključnu narativnu nit koja će se provlačiti kroz cijeli turnir: fundamentalnu bitku između mladenačke energije i prekaljenog iskustva.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na jednoj strani su izbornici koji su povjerenje dali poletu i brzini mladih talenata, nadajući se da će njihova neustrašivost biti presudna. Na drugoj su oni koji vjeruju da se trofeji osvajaju mudrošću, strpljenjem i igračima koji su već prošli najveće nogometne bitke. Raspon prosječne dobi reprezentacija proteže se na gotovo pet godina, što svjedoči o potpuno različitim filozofijama i pristupima izgradnji momčadi za najveću svjetsku pozornicu.

Krenimo s Hrvatskom: njezin prosjek godina na SP-u bit će 27,88 – što se čini kao idealan spoj mladosti i iskustva; ni prestara, ni premlada. Hrvatska ima jednog igrača starijeg od četrdeset godina (Modrića), jednoga mlađeg od 20 (Vušković), još sedmoricu preko 30, tek čak jedanaestoricu između 26 i 30 godina – što se smatra najoptimalnijom dobi za nogometaša.

Na čelu vala mladosti nalaze se južnoamerički predstavnici Ekvador, čija momčad ima najniži prosjek godina na turniru od svega 25,65, te afrička sila Obala Bjelokosti. Ekvadorci se uzdaju u energiju igrača poput 19-godišnjeg Kendryja Páeza, dok Bjelokošćani u svojim redovima imaju vrsne mlade talente, uključujući i 19-godišnjeg Yana Diomandea iz RB Leipziga. Zanimljivo je da su među najmlađima i jedni od domaćina, Sjedinjene Američke Države, čiji sastav pod vodstvom Mauricija Pochettina ima prosjek od točno 26 godina. S jezgrom momčadi koju čine igrači u najboljim godinama poput Christiana Pulisica iz Milana i Westona McKennieja iz Juventusa, Amerikanci se nadaju da će im spoj mladosti i već stečenog međunarodnog iskustva konačno donijeti iskorak dalje od osmine finala, gdje su zapeli na posljednja tri prvenstva na koja su se kvalificirali.

Potpuno suprotnu strategiju odabrale su reprezentacije s drugog kraja dobne ljestvice. Sastavi Paname i Kolumbije ističu se kao najstariji na Prvenstvu, s prosjekom godina koji prelazi 30. Kolumbijci, čiji je prosjek 30,1 godinu, oslanjaju se na veterane poput Jamesa Rodrígueza (34) i vratara Davida Ospine (37), dok je Panama s prosjekom od 30,4 godine apsolutni rekorder. Čak 13 njihovih igrača ima 30 ili više godina.

U ovom društvu iskusnika nalaze se i neki od favorita. Branitelj naslova Argentina dolazi s petom najstarijom momčadi, čiji prosjek iznosi 28,91 godinu. Lionel Scaloni odlučio je zadržati okosnicu šampionske ekipe iz Katara, predvođenu legendarnim Lionelom Messijem i Nicolásom Otamendijem, koji će obojica tijekom turnira imati 38 godina. Njihova misija je jasna: dokazati da iskustvo i pobjednički mentalitet mogu nadvladati izazove koje donose godine.

Kada se pogledaju pojedinačni ekstremi, priče postaju još zanimljivije. Najstariji igrač koji će nastupiti u Sjevernoj Americi bit će škotski vratar Craig Gordon, koji će s 43 godine ispisati povijest kao jedan od najstarijih sudionika Mundijala ikad. Njegova dugovječnost inspiracija je mnogima, a društvo mu prave i druge nogometne ikone poput Portugalca Cristiana Ronalda (41), kapetana Bosne i Hercegovine Edina Džeke (40) te hrvatskog maestra Luke Modrića, koji će u rujnu također napuniti 40 godina. Na suprotnoj strani spektra nalazi se meksički tinejdžer Gilberto Mora, koji će sa 17 godina biti najmlađi igrač turnira. Ovaj veznjak Tijuane već je upisao nastupe za seniorsku reprezentaciju i slovi za jednog od najvećih talenata svoje generacije, a Svjetsko prvenstvo na domaćem terenu bit će mu idealna prilika da se predstavi globalnoj publici.

Povijesni podaci nude zanimljiv uvid u to kakav profil momčadi najčešće dolazi do samog kraja. Analiza pobjednika Svjetskih prvenstava od 1986. godine pokazuje da je prosječna dob šampionske momčadi 26,91 godinu, što je neznatno niže od prosjeka svih selekcija na ovogodišnjem turniru (27,33). Međutim, formula za uspjeh nije jednoznačna. Španjolska je 2010. godine osvojila naslov s jednom od najmlađih momčadi u novijoj povijesti, u kojoj nitko nije bio stariji od 32 godine, a čak deset igrača bilo je mlađe od 25. S druge strane, Argentina je prije četiri godine u Kataru do titule stigla s drugom najstarijom šampionskom momčadi u posljednjih 40 godina, oslanjajući se na iskustvo desetorice igrača starijih od 30. Još starija bila je samo Italija 2006. godine, koja je imala manje igrača u tridesetima, ali se oslanjala na iznimno iskusnu jezgru igrača u naponu snage, s čak desetoricom u dobi od 28 i 29 godina.

Pogled na glavne favorite za osvajanje naslova 2026. godine također otkriva različite pristupe. Francuska, prva na Fifinoj ljestvici, među glavnim konkurentima ima najmlađi sastav s prosjekom od 26,31 godinu. Izbornik Didier Deschamps uspješno je spojio veterane poput 35-godišnjeg N'Gola Kantéa s mladim zvijezdama, a Kylian Mbappé, iako ima tek 27 godina, već posjeduje iskustvo osvajanja naslova i igranja u dva finala. Sličnu filozofiju njeguje i Španjolska, koja s prosjekom od 26,65 godina i mogućnošću da u prvoj postavi zaigraju čak dva tinejdžera, Lamine Yamal i Pau Cubarsí, slovi za prvog favorita kladionica.