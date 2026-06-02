Večernji list
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FOTO Glumci, redatelji, Možemovci... Pogledajte tko je sve došao na otvorenje Dana satire
Poticanje razvitka humora i satire samo je jedno od ključnih obilježja ovog festivala.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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jegova druga je odrednica trajna je posvećenost umjetnosti, slobodi govora i etabliranju pisaca, uz snažno i odlučno odolijevanje bilo kakvom obliku cenzure.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Dani satire imaju značajan doprinos kulturi Grada Zagreba jer pred zagrebačku publiku dovode najistaknutije predstave iz Hrvatske i regije te se time publici omogućuje uvid u sam vrh recentne satiričke kazališne produkcije.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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