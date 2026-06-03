Hladan tuš za Putina: Rusija pojačala napade za 40 posto, ali rezultat je iznenadio i vojne stručnjake

Ukrajina je u svibnju osvojila više teritorija nego što je Rusija okupirala, čime je ukupni ruski napredak prvi put od 2023. godine negativan, izvijestila je 1. lipnja ukrajinska nadzorna skupina DeepState. Napisali su to unatoč javnoj karti grupe koja ipak prikazuje rusko napredovanje od 14 četvornih kilometara u svibnju, ali su taj napredak objasnili kašnjenjem u javnom priznavanju napretka ukrajinske vojske usred sigurnosnih razloga.



„Prema našoj karti, u svibnju je neprijatelj okupirao samo 14 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija“, objavio je DeepState na Telegramu, dodajući da „iz sigurnosnih razloga napredovanje Obrambenih snaga Ukrajine prikazujemo sa zakašnjenjem“. Dakle, obzirom da ažuriranje karte kasni, pravi rezultat za Ruse u svibnju nije 14 kvadratnih kilometara u plusu nego su u minusu, što će se ažurirati naknadno.