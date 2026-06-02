GOSTOVAO U PODCASTU

Čovjeka koji je oteo hrvatsku zastavu i bacio je, pitali za koga navija na SP-u, evo što je rekao

NBA: Memphis Grizzlies at Los Angeles Lakers
Kiyoshi Mio/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.06.2026.
u 16:39

Bivši trofejni igrač pričao je o brojnim detaljima iz svoje bogate karijere, a dotaknuo se i nadolazećeg svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac gostovao je u poznatom podcastu Bryan Scott's Fast Break. Bivši trofejni igrač pričao je o brojnim detaljima iz svoje bogate karijere, a dotaknuo se i nadolazećeg svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Divca su voditelji pitali za koga će navijati na svjetskoj smotri. 

- Navijat ću za Bosnu i Hercergovinu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i bit će ih sjajno gledati na Svjetskom prvenstvu - rekao je Divac.

- Brazil osvaja Svjetsko prvenstvo. U 95 posto slučajeva pobjeđuju reprezentacije koje dolaze s iste hemisfere, a Brazil tu ima najveću šansu - istaknuo je Divac.

Ključne riječi
Bosna i Hercegovina SP 2026. Vlade Divac

Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
17:21 02.06.2026.

O ovome ne treba trošiti riječi.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

