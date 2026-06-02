Čovjeka koji je oteo hrvatsku zastavu i bacio je, pitali za koga navija na SP-u, evo što je rekao

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac gostovao je u poznatom podcastu Bryan Scott's Fast Break. Bivši trofejni igrač pričao je o brojnim detaljima iz svoje bogate karijere, a dotaknuo se i nadolazećeg svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u.
Divca su voditelji pitali za koga će navijati na svjetskoj smotri.
- Navijat ću za Bosnu i Hercergovinu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i bit će ih sjajno gledati na Svjetskom prvenstvu - rekao je Divac.
- Brazil osvaja Svjetsko prvenstvo. U 95 posto slučajeva pobjeđuju reprezentacije koje dolaze s iste hemisfere, a Brazil tu ima najveću šansu - istaknuo je Divac.Amerikanci rangirali favorite Svjetskog prvenstva: Evo na kojem je mjestu Hrvatska i tko je sve ispred vatrenih
