Čovjeka koji je oteo hrvatsku zastavu i bacio je, pitali za koga navija na SP-u, evo što je rekao

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac gostovao je u poznatom podcastu Bryan Scott's Fast Break. Bivši trofejni igrač pričao je o brojnim detaljima iz svoje bogate karijere, a dotaknuo se i nadolazećeg svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Divca su voditelji pitali za koga će navijati na svjetskoj smotri.

- Navijat ću za Bosnu i Hercergovinu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i bit će ih sjajno gledati na Svjetskom prvenstvu - rekao je Divac.

- Brazil osvaja Svjetsko prvenstvo. U 95 posto slučajeva pobjeđuju reprezentacije koje dolaze s iste hemisfere, a Brazil tu ima najveću šansu - istaknuo je Divac.