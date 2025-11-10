Zvonimir pobijedio četvero lovaca, publika negodovala zbog Kotigine izjave

Ovotjedna Superpotjera donijela je napetu borbu i sjajne nastupe trojice natjecatelja iz Zagreba. Zvonimir Grubišić oduševio je publiku pobijedivši četvero lovaca. Kući je otišao bogatiji za 12.000 eura. Marko Inđić i Juraj Mumelaš pokazali su zavidno znanje i hrabrost u dvobojima sa svih petero lovaca.

Emisiju je otvorio Zagrepčanin Zvonimir Grubišić, profesor engleskog i povijesti koji ne radi u struci. Lovcima je već poznat iz drugih kvizova, kao i njegov otac također aktivan kvizaš. Kako je istaknuo Mladen Vukorepa, Zvonimirov otac jedan je od rijetkih aktivnih kvizaša starijih od njega. Zvonimir je naglasio da bi osvojenu nagradu posvetio svojim kćerima, koje imaju dvije i šest godina.

U pitalici "ABC" osvojio je 1.500 eura, a zatim se odlučio na dvoboj s četvero lovaca za 12.000 eura i 15 sekundi prednosti. Pokazalo se da je odluka bila sjajna – Zvonimir je pobijedio Deana Kotigu, Krešimira Sučevića Međerala, Svena Marcelića i Moranu Zibar s čak 18 sekundi. U završnoj igri pokazao je izvanrednu koncentraciju, sigurnost i mirnoću. Pogriješio je samo na jednom pitanju, kao i lovci, a publika ga je nagradila dugim pljeskom. Jedino pitanje koje ga je zateklo bilo je ono o Romanu Polanskom kao jednom od likova u Tarantinovu filmu "Bilo jednom u Hollywoodu". Nakon pobjede, u studiju je vladalo pravo slavlje.

Dean, koji nije znao odgovor na pitanje o Eisenhowerovoj doktrini, čestitao je Zvonimiru na zasluženoj pobjedi. Napomenuo je da je natjecatelj možda imao "mrvicu lakši set pitanja", što je izazvalo negodovanje publike, ali i dodao da je na takve reakcije naviknuo nakon 13 godina na televiziji. Istaknuo je da uvijek nastoji biti objektivan te da je Zvonimir igrao izvrsno, bez grešaka i s punom koncentracijom.

- Čestitke i stvarno ste bili dobri. Niste griješili, rekli ste dalje kad je trebalo. Apsolutno zasluženo, nema se što reći - rekao je Dean. – Odigrali ste maksimalno koncentrirano, mirno i precizno. Mogli ste si dopustiti i pokoju pogrešku, ali niste. Sjajno odigrano, kćeri će sigurno biti ponosne na tatu, kazao je Krešo.

– Gaće nisu na štapu, gaće nisu na hlačama! Iskusni ste kvizaš i upotrijebili ste svoje iskustvo. Čestitam, dodala je Morana.

Marko Inđić iz Zagreba student je psihologije koji se poluprofesionalno bavi tenisom. U budućnosti se vidi u sportskoj psihologiji. Došao je kako bi se poigrao, testirao svoje mogućnosti, stekao iskustvo korisno za budući posao – ali i malo obogatio majčin mirovinski fond te imao za izlaske.

U prvom dijelu igre Marko je briljirao – točno je odgovorio na svih pet pitanja i osvojio 2.500 eura. Nakon ponuda lovaca, dvoumio se između četiri i pet. Na kraju je hrabro odlučio prihvatiti izazov svih pet – za 40.000 eura i 10 sekundi prednosti.

Završnu potjeru započeo je smireno i sigurno pokazujući dobru koncentraciju. No, nekoliko težih pitanja koštalo ga je prednosti – nije znao četiri odgovora, dok su lovci bili nepogrešivi i na kraju igre na njihovu satu bilo je još 14 sekundi.

Marko nije znao da je "Venom" pjesma repera Eminema napisana za istoimeni filmski soundtrack, da je Long Island najmnogoljudniji otok u saveznoj državi New York, da se Venera naziva "Zemljinim zlim blizancem" zbog slične veličine, ali ekstremnih vrućina i sumpornih oblaka te nije stigao odgovoriti na pitanje o državi na čijem području živi više od 60 posto polarnih medvjeda.

Nakon igre, lovci su mu uputili niz komentara:

– Loptica je završila u mreži. Ako ovo gledamo kao sportsku psihologiju, "case stady" samo takav imate. Odlični ste bili! Par krivih "reternova" i ovo "predavanje" na kraju bili su ključni – rekla je Morana. – Nije lako nositi se s pritiskom. Igrali ste lijepo, ali znamo da je to drukčije kad krene taj žrvanj – uključuje više mentalne snage. Sjajno ste igrali i bilo je napeto – dodao je Sven.

Mladen je istaknuo da su lovci igrali bez neprisiljenih pogrešaka, što je na kraju i presudilo. – Nadao sam se da ću vaš nastup završiti rečenicom: "Bio je to game, set, match u vašu korist", rekao je Joško, na što je Marko dodao: – Nema veze. Nisam imao ništa prije, nemam ni sada. Zagrepčanin Juraj Mumelaš završio je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a planira raditi upravo ono što je radio kao student – u elektroinženjerskoj kompaniji. Veliki je ljubitelj kvizova: redovito ih igra, ali i ispravlja. U Potjeri je igrao sa svim lovcima osim s Mladenom. Kad bi osvojio nagradu, potrošio bi je – kako kaže – na putovanje u Liverpool i odlazak na utakmicu.

U pitalici "ABC" osvojio je 1.500 eura. Nakon ponuda lovaca, dvoumio se između dvoboja s tri ili pet lovaca, a na kraju je odvažno izazvao svih petero za 25.000 eura i 10 sekundi prednosti. U završnoj potjeri Juraj je pokazao vrlo dobru igru – bio je smiren, koncentriran i precizan. O prvom je pitanju dugo razmišljao, a na dva nije znao odgovor, no nije se dao zbuniti i nastavio je igrati do samog kraja. Lovci su točno odgovorili na sva pitanja i pobijedili s 8 sekundi.

Juraj nije znao da se kralj začina – šafran dobiva iz izdanaka biljke Crocus sativus te da je Gvajana jedina kopnena država u Južnoj Americi u kojoj je službeni jezik engleski. Za svoj nastup dobio je brojne pohvale publike i lovaca. – Hrabro ste se borili i hrabro pali. Moram pohvaliti vašu koncentraciju – malo ste predugo razmišljali kod zadnjeg pitanja. Najgora su pitanja iz struke, kad imate previše informacija pa trivijalnu ne uhvatite odmah – rekao je Sven. – Niste se nimalo osramotili, dapače, bili ste jako dobri. Čekam vas u Potjeri – dodao je Mladen. Na kraju je Juraj uz osmijeh zaključio - dojam dobar, ali financijski dio baš i ne.