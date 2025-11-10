FOTO Nakon 10 godina braka naš proslavljeni košarkaš i atraktivna supruga čekaju dijete

Košarkaš Ivica Zubac i njegova supruga Kristina Zubac, rođena Prišč, sretno su podijelili s javnošću vijest da će postati roditelji. Sretni par objavio je fotografije na svom Instagram profilu, na kojima Kristina blista s trudničkim trbuščićem, a njezina radost i sreća očituju se u svakom detalju. Lijepa Kristina, koja je uz to magistra novinarstva i uspješna poduzetnica, na fotografijama zrači elegancijom i veseljem zbog nove životne faze.

"Brojimo blagoslove, ali ovaj je najljepši do sada", napisala je Kristina uz zajedničke fotografije sa suprugom Ivicom, uz koje je odmah stiglo mnoštvo čestitki i pozitivnih komentara od njihovih obožavatelja i prijatelja. Kristina i Ivica nisu krili svoje oduševljenje, a sretni trenuci obojeni su toplinom koju su podijelili sa svima. Fotografije su ubrzo postale hit na društvenim mrežama, a par je zahvalio svim onima koji su im uputili lijepe želje i podršku.

Kristina Zubac, osim što je bila finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, danas je poznata i kao strastvena ljubiteljica konja. Svoj entuzijazam prema tim plemenitim životinjama odlučila je pretočiti u vlastiti poslovni pothvat te je postala vlasnica ergele, gdje se brine o konjima, a njena ljubav prema tim životinjama vidljiva je i u njenoj svakodnevnoj interakciji s njima. Uza sve to, Kristina se aktivno bavi i zaštitom životinja te često na društvenim mrežama dijeli svoje aktivnosti vezane uz konje, čime pokazuje svoju predanost ovom hobiju i profesiji.

Simona Mijoković: 'S 15 godina prvi put sam probala heroin, našmrkala sam se u školskom toaletu prije nastave'

Ljubavna priča Ivice i Kristine započela je 2015. godine, kada su ih u Zagrebu spojili zajednički prijatelji. Iako je između njih bilo pet godina razlike, ona je tada imala 23, a Ivica 18 godina, njihova povezanost bila je snažna od samog početka. S vremenom su izgradili čvrst i stabilan odnos, unatoč početnim izazovima koje su morali savladati, a njihova ljubav je, kako to obično biva, iz dana u dan samo rasla. Kroz godine su zajedno stvarali uspomene i gradili zajednički život, a njihova ljubav se pokazala otpornom na sve prepreke.

Danas, nakon gotovo desetljeća veze, Ivica i Kristina žive u luksuznoj vili u Los Angelesu, gdje uživaju u mirnom obiteljskom životu. No, nisu zaboravili svoje korijene, pa su i dalje povezani s Hrvatskom, koja im je ostala duboko u srcu. Godina 2021. bila je za njih posebna jer su tada izrekli sudbonosno "da" na Malom Lošinju, u romantičnoj i intimnoj atmosferi. Vjenčanje su proslavili u prelijepoj uvali Čikat, a među 180 uzvanika bili su i brojni poznati gosti. Među njima bili su Ivičini i Kristinini dugogodišnji prijatelji i kolege, uključujući i košarkaša Patricka Pattersona, koji je iznimno blizak Ivici te Filipa Kratofila, koji je bio kum mladoženji. Filip je, inače, partner poznate pjevačice Lane Jurčević, koja je također bila među uzvanicima.

Paprene cifre za doček Nove godine uz Čolića i Severinu! Od ovih cijena zaboljet će vas glava

Iako je njihov zajednički život ispunjen ljubavlju, putovanjima i poslovnim uspjesima, dolazak djeteta predstavlja novi i izuzetno uzbudljiv korak u njihovoj životnoj priči. Obitelj Zubac sada s nestrpljenjem iščekuje dolazak novog člana, a fanovi i prijatelji parova sretno prate njihove objave i podržavaju ih na svakom koraku. Ova sretna vijest samo je još jedan dokaz njihove snažne povezanosti i ljubavi, a čini se da pred njima stoji još mnogo zajedničkih trenutaka ispunjenih srećom i ljubavlju.