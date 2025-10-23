Zvijezdu 'Baywatcha' uhodila je opsjednuta obožavateljica iz Njemačke: Udarila je njenog muža automobilom

Serija "Spasilačka služba" ostavila je značajan trag na devedesete, uvodeći gledatelje u svijet obalnih spasitelja. Iako su David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth i Carmen Electra često isticani kao ključni glumci serije, mnogi drugi članovi glumačke postave također su imali važnu ulogu u razvoju radnje. Alexandra Paul je tijekom pet sezona utjelovila Stephanie Holden, bivšu djevojku Mitcha Buchannona, lika kojeg je tumačio Hasselhoff, a scena njezinog oproštaja izazvala je snažne emocije. Međutim, njezina životna priča znatno se razlikuje od holivudskog glamura, a danas živi potpuno drugačijim životom.

Ova 62-godišnjakinja odrasla je u obitelji s troje djece, uz punu podršku roditelja za svoje umjetničke težnje. Već u ranim dvadesetima započela je karijeru u glumi i modelingu, a nakon kratkog razdoblja u manekenstvu, brzo je dobila uloge u filmovima poput "Christine" (1983.) i "American Flyers" (1985.) uz Kevina Costnera. Pravi proboj dogodio se 1992. godine ulogom Stephanie Holden u "Spasilačkoj službi", gdje je zahvaljujući svojoj snazi, neovisnosti i karizmi, brzo osvojila srca publike. Unatoč stečenoj popularnosti, Alexandra je krajem devedesetih postupno odlučila napustiti Hollywood. Njezini razlozi bili su višestruki: zasićenost površnim glamurom, želja za mirnijim postojanjem i posvećenost osobnom razvoju. Iako se kasnije povremeno pojavljivala u televizijskim filmovima i dokumentarcima, povukla se iz svijeta velikih filmskih produkcija.

Od 2000. godine u braku je s fitness trenerom i triatloncem Ianom Murrayem, s kojim nema djece, ali dijeli strast prema zdravom načinu života i aktivizmu. Zbog toga je 2010. godine postala veganka, sudjelovala je na Bostonskom maratonu i plivala dugometražne utrke. Paralelno sa smanjenjem glumačkih angažmana, počela je raditi kao životna trenerica. Ipak, njezin život nije bio bez problema sa zakonom. Zbog aktivističkih uvjerenja nekoliko je puta uhićena, a jednom je, zbog uništenja električnog vozila, morala odraditi 100 sati društveno korisnog rada u organizaciji za električne automobile. Njezin privatni život bio je opterećen uspjehom "Spasilačke službe". U jednom je članku opisala trinaestogodišnje maltretiranje od strane obožavateljice iz Njemačke koja ju je uhodila.

Nicole Albrecht se zbog Alexandre preselila u SAD i izazvala niz incidenata, uključujući praćenje svih njezinih aktivnosti, udaranje njezinog supruga Iana automobilom, optuživanje za pedofiliju te nju samu za antisemitizam. Nakon deset godina, Alexandra je uspjela dobiti sudsku zabranu prilaska, no Albrecht je nastavila s opsesivnim ponašanjem sve do svoje smrti 2024. godine, što je u konačnici utjecalo i na glumičino mentalno zdravlje. Danas Alexandra Paul živi povučeniji i zdraviji život daleko od svjetla pozornice. Povremeno prihvaća uloge u televizijskim projektima, no njezin glavni fokus ostaje na osobnom razvoju i pomaganju drugima. U intervjuima često naglašava kako ne žali zbog odluke da napusti Hollywood te da je sreću pronašla u jednostavnijem načinu života.