U stres testu koji se odvijao kroz više faza, Endrina, Otto, Barbara i Renata suočili su se sa zahtjevnim zadacima. Svaka faza donosila je novi pritisak, ali i jasnu razliku u pristupu, sigurnosti i razumijevanju namirnica. Najlošija u zadnjoj fazi, replici jela gosta kuhara Marina Pleše, bila je Barbara Grubišić koja je zatim napustila natjecanje.

Prvi zadatak bio je posvećen tehnici – čišćenju i rezanju ljutike u savršeni brunoise. U toj je fazi Endrina pokazala najveću sigurnost. Njezin je rad ocijenjen najboljim, što joj je donijelo izravan prolaz na galeriju. Emocije nije skrivala. „Jako sam sretna. Bila sam i prije sretna u MasterChefu, ali ovo je posebna doza sreće i ponosa“, rekla je Endrina.

Barbara ispala iz showa: 'Nemam više strahove i ponosna sam na sebe'

Druga faza bila je posvećena radu sa škampima, a u kuhinju je stigao gost, nagrađivani chef Marin Pleše. Nakon njegove demonstracije čišćenja škampa, natjecatelji su morali ponoviti postupak. Renata je pritom naglasila zahtjevnost zadatka: „Znam da je škamp osjetljiva namirnica, treba paziti s njim“, dodavši kako će najveći izazov biti ostati smiren unutar zadanog vremena. Najuspješniji u ovoj fazi bio je Otto, koji je također osigurao prolaz dalje, uz jasnu ocjenu gosta kuhara: „100 posto je odrađeno kako treba, nemam ni jednu zamjerku.“

U završnoj fazi ostale su Barbara i Renata. Njihov zadatak bio je replicirati jelo koje je Marin osmislio posebno za ovo natjecanje. Za repliku jela nisu imali recept, nego su morali pratiti svaki njegov pokret, jer chef Marin je kuhao s njima. Chef Goran naglasio je važnost potpune koncentracije: „Najbitniji je fokus. Morate u stopu pratiti Marina.“ Marin je potom podignuo dva zvona koja su skrivala jela za repliciranje i objasnio koncept: „Cijelu svoju filozofiju ću vam prenijeti kroz ova dva tanjura.“ Ispod prvog nalazio se rižoto u kremi od samoniklog bilja sa škampima, a ispod drugog rekonstrukcija koktela od škampa.

Obje su kandidatkinje prošle audiciju za MasterChef s rižotom, no ovoga puta nijedna nije postigla potpunu kremoznost i sočnost. Kod Renate je nedostajalo herbalnosti, kod Barbare teksture, dok su kod koktela uočeni nedostatci u začinima i tehnici. Odluka je donesena na temelju nijansi. „Malu prednost ću morati dati kandidatkinji koja je za nijansu imala bolje tanjure, a to je bila Renata“, rekao je chef Marin. Barbara je odluku primila mirno: „Nisam očekivala takav scenarij, ali dogodio se.“ Renata se oprostila emotivno poručivši: „Žao mi je što smo imale trzavice i što nismo bolje iskoristile vrijeme u MasterChefu.“

Barbara je zaključila svoj put riječima zahvalnosti i ponosa. „Svaki dan se izmjenjivalo puno emocija. Naučila sam puno od vas“, rekla je žiriju. Danas nemam više sve te strahove i ponosna sam na sebe.“

