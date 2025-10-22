Nitko ne može ostati ravnodušan na ove prizore! Suze same teku: Thompson objavio poseban video koji su mnogi dugo čekali

Glazbenik Marko Perković Thompson je na svojim društvenim mrežama objavio snimku s impresivnog koncerta koji se održao 5. srpnja 2025. godine na zagrebačkom Hipodromu. Uz isječak izvedbe pjesme "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", Thompson je objavio i status: "5.7.2025. Zagreb – ljubav je zaista tajna dvaju svjetova... Hvala svima koji ste zajedno s nama širili svjetlost, pjevali i stvarali nezaboravnu energiju".

Podsjetimo, glazbenik je nedavno prisustvovao svečanosti u povodu otvorenja manifestacije posvećene fra Didaku Buntiću u Ljubuškom, gdje je primio priznanje "Didak" za svoj doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu. Ovu vijest objavili su službeni društveni mediji pjevača. U opisu fotografije stoji: "Na svečanosti otvorenja manifestacije posvećene fra Didaku Buntiću u Ljubuškom, hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson primio je priznanje 'Didak' za doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu."

Također, nedavno je don Mirko Šakić, župnik župe Gospe od Zdravlja u Podstrani, obilježio svoj 30. rođendan, priredivši iznenađenje koje je mnoge župljane duboko dirnulo. Iako su djeca iz župe pripremila iznenađenje za svog svećenika, najveći dar ipak su dobili oni.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

Don Mirko je, uzimajući gitaru, u pastoralni centar doveo njihova omiljenog glazbenika, Marka Perkovića Thompsona. Oduševljenje među djecom bilo je golemo, a snimke ovog posebnog trenutka brzo su postale viralne na društvenim mrežama. Thompson je s djecom izveo svoje velike hitove "Ako ne znaš šta je bilo" i "Neću izdat ja", a tom je prilikom održao i prigodni govor.

Osim toga, na Instagram profilu radija Nu iz Imotskog pojavio se video snimljen u jednoj imotskoj konobi. U prvom planu na snimci je Marko Perković Thompson koji na gitari izvodi svoju pjesmu "Ravnoteža", dok u pozadini vidimo umirovljenog generala Antu Gotovinu kako snima ovu izvedbu. Video je ubrzo postao viralni hit na društvenim mrežama, a korisnici Instagrama u komentarima nisu štedjeli pohvale: "Odlično", "Predivno", "Bravo", "Bog vas blagoslovio!" Pjesma koju Thompson izvodi u videu dio je njegova novog albuma "Hodočasnik", a spot za ovu pjesmu snimljen je na njegovu velikom koncertu održanom 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu.