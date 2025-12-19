Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTAVAK TURNEJE

Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 12:36

Inače, Thompson je do sada nastupio u Osijeku, Varaždinu i Zadru, a nastavak ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. U Poreču nastupa 10. siječnja 2026, a 6 dana kasnije je u Zagrebu

Danas u podne počela je prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu. U sustavu Entrio ponovno je otvorena virtualna čekaonica za oba koncerta, u kojoj je više od 6000 ljudi koji se nadaju da će doći do svojih ulaznica. Koncert u Poreču je 10. siječnja 2026. u dvorani Žatika, dok će Thompson na splitskim Gripama pjevati 6 dana kasnije. 

Foto: Screenshot
Inače, Thompson je do sada nastupio u Osijeku, Varaždinu i Zadru, a nastavak ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28. prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama. "Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

Thompson nastavlja turneju, otkrio je kada pjeva u Splitu
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
1/12

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju." 

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je. 

Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome
Ključne riječi
showbiz Poreč Split Marko Perković Thompson

Komentara 1

Pogledaj Sve
ME
MediciKM
12:41 19.12.2025.

Bravo Markane. Samo naprijed, Bratija na aparatima!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Tomo Ricov
Video sadržaj
DJ I DIREKTOR PEPERMINTA

Tomo Ricov otkrio koja je tajna uspjeha u event industriji: 'Najveći je izazov ostati stalno inovativan i relevantan'

Ricov je prepoznat i kao jedan od ključnih ljudi hrvatske event-industrije - direktor agencije Pepermint i idejni pokretač Weekend Media Festivala, manifestacije koja je postala nezaobilazna točka susreta medijskih i komunikacijskih profesionalaca iz regije. Iza tog uspjeha stoji upravo onaj isti nemir koji ga je prije četrdeset godina gurao da istražuje nove zvukove: potreba da stvara, spaja i potiče kontakte među ljudima, bilo kroz glazbu, bilo kroz događaje.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!