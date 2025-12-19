Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici

Danas u podne počela je prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu. U sustavu Entrio ponovno je otvorena virtualna čekaonica za oba koncerta, u kojoj je više od 6000 ljudi koji se nadaju da će doći do svojih ulaznica. Koncert u Poreču je 10. siječnja 2026. u dvorani Žatika, dok će Thompson na splitskim Gripama pjevati 6 dana kasnije.

Thompson nastavlja turneju, otkrio je kada pjeva u Splitu

Inače, Thompson je do sada nastupio u Osijeku,i Zadru, a nastavak ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28. prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama. "Temelj hrvatske države jeDomovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesmaNapadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju."

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je.