Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici

Danas u podne počela je prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu. U sustavu Entrio ponovno je otvorena virtualna čekaonica za oba koncerta, u kojoj je više od 6000 ljudi koji se nadaju da će doći do svojih ulaznica. Koncert u Poreču je 10. siječnja 2026. u dvorani Žatika, dok će Thompson na splitskim Gripama pjevati 6 dana kasnije.
Thompson nastavlja turneju, otkrio je kada pjeva u Splitu
"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju."
"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je.
