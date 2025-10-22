Nekadašnja zvijezda HTV-ovog Dnevnika prije 13 godina doživjela je tragediju

Nekada jedno od najprepoznatljivijih lica Dnevnika HRT-a, Katja Kušec (68), već se nekoliko godina ne pojavljuje na televiziji, no do kraja prošle godine i dalje je bila aktivna u medijskom svijetu. Od srpnja 2019. bila je članica Vijeća za elektroničke medije, a prema podacima iz njezine imovinske kartice, za tu funkciju primala je mjesečnu plaću od oko 3000 eura, a krajem prošle godine je razriješena s dužnosti. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Sinju i Zagrebu, Katja Kušec 1985. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu, a potom nastavila studij povijesti umjetnosti i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Profesionalni put započela je 1986. na Okružnom sudu u Zagrebu, no ubrzo je otkrila svoju pravu strast – novinarstvo.

Na Hrvatskoj radioteleviziji izgradila je zavidnu karijeru i ugled kao voditeljica i urednica. Publika ju je pamtila po vođenju „Dnevnika“ i „Središnjeg dnevnika“, a kasnije je postala glavna urednica „Vijesti“. Posebno se istaknula kao mentorica mlađim kolegama, prenoseći im znanje i iskustvo stečeno tijekom desetljeća rada. Radila je i na brojnim drugim emisijama, među kojima su „Hrvatska danas“, „Saborska kronika“, „Podnevni dnevnik“, „Dnevnik 3“, „Regionalne vijesti“ i „Studio 4“. Zahvaljujući predanom radu, napredovala je do pozicije glavne urednice svih regionalnih centara HTV-a, a potom i do mjesta glavne urednice Prvog programa HTV-a.

Šira publika pamti je i po sudjelovanju u showu „Zvijezde pjevaju“ 2009. godine, gdje je s Đanijem Stipaničevim stigla do finala, iako su im članovi žirija davali skromne ocjene. Publika ih je, međutim, obožavala. U to vrijeme kolege su je uspoređivali sa Samanthom iz serije Seks i grad, a ona je na tu usporedbu reagirala s osmijehom: „Usporedba traje koliko i serija. Lagala bih kad bih rekla da mi nije simpatična – kome bi smetala takva usporedba?“, izjavila je tada za tjednik Stars. Katja Kušec bila je u braku s Krunom Kušecom, uglednim televizijskim montažerom koji je također godinama radio na HRT-u. Ostavio je dubok trag u domaćoj televizijskoj produkciji kroz brojne TV drame, dokumentarne, dječje i obrazovne serije te igrane filmove. Nakon duge borbe s teškom bolešću preminuo je krajem 2012. godine.

Unatoč teškom razdoblju, Katja je o suprugovoj bolesti govorila tek godinama kasnije. O tome da se svakodnevno brinula o bolesnom suprugu znali su samo najbliži. Zajedno su odgojili sinove Luku i Lovru, na koje je posebno ponosna: „Kad dobro postavite temelje, sve ostalo je samo nadgradnja. Mislim da smo suprug i ja odgojili dva odgovorna, tolerantna i ozbiljna muškarca. Danas je to posebno teško – obitelji se raspadaju, roditelji nemaju vremena posvetiti se djeci, a škola i Crkva vode jalove bitke“, izjavila je jednom prilikom za 24sata.