Zvijezde Netflixa stižu u Lisinski, jednog je zbog šale tužio i vlastiti otac

Scena stand up komedije posljednjih je godina doslovce eksplodirala u Hrvatskoj, a da uz domaće komičare Hrvati prate i svjetsku scenu, dokazuju tri rasprodana showa škotskih zvijezda Jimmyja Carra i Daniela Slossa u dvorani Lisinski. Ulaznice za Jimmyja Carra, koji će 15. studenog u jednom danu održati dva nastupa, u 20 i 22.30 sati, rasprodane su gotovo šest mjeseci prije showa. Slično je i sa Slossom, koji u Lisinski stiže 12. prosinca.

Ovakva pomama za škotskim komičarima ne čudi s obzirom na njihovu popularnost na platformama Netflix i HBO, ali i uspjehe koje nižu nastupima uživo. Sloss redovito ruši rekorde i može se pohvaliti s 300 uzastopnih nastupa u sedamnaest mjeseci u sklopu turneje tijekom koje je obišao Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Kanadu, Australiju, Hong Kong, Japan pa čak i Moskvu, u čijoj je Areni održao najveći stand up show dosad održan u Rusiji na engleskom jeziku.

Naša ga publika zasigurno najbolje zna po Netflixovim specijalima "DARK" & "Jigsaw", koji se prikazuju u gotovo 190 zemalja, a kojima se pripisuje 120.000 prekida i 300 razvoda. Naime, Sloss je u svojim nastupima naglašavao i dokazivao tezu da je bolje biti sam nego u lošoj vezi, a kao dokaz da im je okončao vezu fanovi mu čak donose potvrde o razvodu na predstave želeći Slossov autogram. Ovo je Danielu drugi dolazak u Hrvatsku, u kojoj je nastupio prije točno pet godina sa svojim showom "Now". Strastvenom navijaču nogometnog kluba Chelsea dolazak u Zagreb zanimljiv je posebice nakon okršaja njegova kluba s Dinamom.

Carr je svoju popularnost širom svijeta povećao trima Netflixovim specijalima, a ujedno je bio prvi britanski komičar koji je imao ugovor s ovim streaming gigantom što su mu, uz njegov jedinstveni brend humora, omogućili i brojni drugi projekti i pojavljivanja – redovit je gost u najprestižnijim britanskim i američkim televizijskim emisijama kao što su Tonight Show, The Late, Late Show i Late Night s Conanom O'Brienom. Britanski The Guardian Carra je opisao kao "komičarskog heroja našega vremena", što je prepoznala i publika diljem svijeta, pa se Carr tako može pohvaliti da je za njegovu prethodnu turneju prodano više od 480 tisuća ulaznica, što je broj koji planira nadmašiti prije kraja 2022 godine. Carrove šale često su prebrutalne, a zanimljivo je i da ga tuži vlastiti otac. Jim Carr stariji tužbu protiv stand up zvijezde podigao nakon izlaska njegove nove knjige "Before and Laughter", u kojoj se komičar šali na račun svoje obitelji i porijekla. Zasigurno nisu pomogli ni brojni napadi na rodno mjesto i obiteljsku povijest u nastupima na podcastima pa je poznati škotski biznismen, Carrov otac, odlučio na sudu potražiti pravdu.

VIDEO: Nicki Minaj ponovno u kostimu domaćeg dizajnera