Stanković otkrio tko mu je novi gost. Gledatelji: 'Ovo je onaj koji je prijetio da će se odseliti iz države'

Aleksandar Stanković (52), voditelj i urednik HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2', na službenoj Facebook stranici emisije najavio je gosta koja mu u emisiju stiže ovaj tjedan.

"Hrvoje Prpić u ulozi života! Zašto je električni auto bolji od benzinca i dizela?" napisao je Stanković na Facebooku, a u sljedećoj objavi upitao pratitelje što bi bilo najbolje učiniti kada za 12 godina u Europskoj Uniji neće biti moguće kupiti dizelaša ili benzinca.

"Za 12 godina u EU (pa i u Hrvatskoj naravno) NEĆE biti moguće kupiti dizelaša, ili benzinca. Kada je već tako što nam je činiti? Treba li hrvatska Vlada postupiti poput portugalske i :

1. ukinuti PDV-a u punom iznosu na električne aute?

2. ukinuti porez na cestovna motorna vozila za el.aute?

3. ukinuti cestarine za vozila s nula posto emisije CO2.?

...ili izaći iz EU jer dizel je dizel?" napisao je.

Poduzetnik Hrvoje Prpić inače, jedan je od osnivača mreže investitora CRANE, te HG Spota. Gledatelji su prepoznali gosta, a jedan od komentara bio je i: "Ovo je onaj koji je prijetio da će se odseliti iz države'.

Prpić je, naime, 2016. godine objavio ovaj status na svom Facebook profilu: "Evo to je to, prestajem s radom u Hrvatskoj. Ovo što imam ovdje to ću polako rasprodati i svaka nova firma koju ću otvarati, otvorit ću je vani. Svakog investitora ću savjetovati da ne ulaže u Hrvatsku, a sve to ću zahvaliti g. Liniću“, napisao je Prpić, tada vlasnik tvrtke Trillenium nakon što je porezna inspekcija račune njegovog dizajnera proglasila neispravnima jer na njima nije bio naveden JMBG.

Inače, Stankovića gledatelji osim u emisiji 'Nedjeljom u 2' mogu gledati i u novoj sezoni serijala 'Vjetar u kosi' koji se emitira trenutno na HRT-u. U četvrtoj sezoni putopisne serije Stanković je posjetio Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i na 2700 km dugom putu razgovarao s više od 40 sugovornika. U 6 epizoda prikazao je i neke od najljepših destinacija u susjednim zemljama, divlje konje iznad Livna, Prološko jezero, proizvodnju sira iz mijeha u Nevesinju.

