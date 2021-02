Zvijezde na Dori uglavnom su oblačili Hrvati, ali Albinu je odjenuo stilist Joksimovićeve žene

Osim glazbenog talenta, na pozornici Dore bitan je i istančan modni ukus jer bez dobrog stajlinga nema ni dobrog nastupa. Tu odgovornost za zvijezde koje su sinoć nastupale preuzeli su mnogi domaći dizajneri i stilisti iz susjednih zemalja.

Za stajling pobjednice Albine Grčić zaslužan je srpski stilist Stefan Orlić. Pod njegovom "modnom palicom" oblače se brojne srpske zvijezde, a među njima su pjevačica Ana Nikolić, manekenka Danijela Dimitrovska, voditeljica i supruga pjevača Željka Joksimovića, Jovana Joksimović i pjevačica Lepa Brena.

Tako je recimo za upečatljivu haljinu Nine Kraljić zaslužna Martina Sporiš, dizajnerica iz Zagreba koja je u jednom trenutku surađivala i s Indirom Levak na njezinom "Valkyra" outfitu. To im je samo jedna u nizu od suradnji. - Hvala na divnoj haljini i suradnji kao moj official kostimograf ovog projekta - kazala je Nina na Instagramu.

Povratnicu Dore Bernardu Brunović odjenuo je naš dizajner Ivica Skoko. - Iako izgledamo kao bend nismo se počeli baviti glazbom već smo u žestokim pripremama za Doru - pohvalio se Skoko na društvenim mrežama tjedan dana uoči Dore.

Stajling s ovogodišnje Dore koji će se još dugo komentirati zasigurno je onaj Mije Negovetić. Za njega je zaslužan domaći stilist Juraj Zigman, koji je među ostalima oblačio i Ritu Oru, a u njegovim haljinama zasjala je i naša poznata plesačica Martina Vuletić.

Pjevači na Dori isto tako nisu prošli modno nezapaženi. U jedinstvenom izričaju crnila istaknuo se Filip Rudan, čiji je stajling pripao u ruke Barbare Repe, a s pjevačem Sandijem u tom smislu je surađivala Anja Moretti.

U crvenoj haljini golih ramena i naglašenih rukava zasjala je širokim osmjehom Ashley Colburn, a njezino izdanje na Dori potpisuje dizajnerica Marina Matić.

Podsjetimo, pobjednica ovogodišnje Dore je Splićanka Albina Grčić. Pjesmom "Tick Tock" osvojila je 120 bodova od publike te će nas predstavljati u Rotterdamu na Eurosongu u svibnju. Sinoćnji spektakl Dora 2021, izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, u Opatiji održao se kao i po običaju u dvorani Marino Cvetković, samo zbog epidemioloških razloga, bez publike i prisustva akreditiranih fotoreportera i novinara.

Voditeljice ovogodišnje Dore bile su Daniela Trbović (58), Barbara Kolar (50) , Jelena Lešić (32) i Doris Pinčić (32). Za njihov stajling bila je odgovorna Nataša Svekler.

Dok su sve već barem jednom imale priliku voditi Doru, za Barbaru Kolar ovo je prvi put da se nalazi na toj pozornici kao voditeljica.

Za prestižnu statuu Dore i odlazak na Eurosong u Rotterdam u svibnju ove godine borilo se 14 izvođača koji su odabrani u sklopu natječaja na koji je pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama. Žiri u sastavu: Andrej Babić (HGU, HDS), Hrvoje Prskalo (HDS), Matija Cvek (HGU), Monika Lelas (HRT – HRA) i Uršula Tolj (HRT – HTV) višestruko je preslušao pristigle skladbe te jednoglasno izabrao 14 pjesama koje će se predstaviti na ovogodišnjoj Dori te četiri rezervne skladbe: Brodolom (Elis Lovrić), Megaloman (Endi feat. Lora), Soldier (Pjerino Ružević) te Only love (Z/11).