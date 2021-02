Albina Grčić dan nakon pobjede: 'Život mi se promijenio preko noći, javljaju mi se i stranci'

Pobjedu na ovogodišnjoj Dori sa 120 glasova publike odnijela je pjesma "Tick-Tock" Albine Grčić (22) koja će nas u svibnju u Rotterdamu predstavljati na Eurosongu. O dojmovima nakon pobjede te kako je proslavila trijumf razgovarali smo s 22-godišnjakinjom jutro nakon nastupa.

- Iskreno ću vam reći, moj tim i ja se ne znamo toliko dugo, ali smo se jako povezali na jednom emocionalnoj razini i toliko smo svi bili uključeni u ovo. Dali smo maksimum od sebe i mislim da je to u konačnici presudilo. Da mi nismo disali skupa, vjerujte mi, ne bi se to tako ni osjetilo. Sinoć mi još nije dolazilo do glave, sad već malo dolazi...Što se kaže, nadošla sam. Primila sam poruke od svoje obitelji i bližnjih. Pa čak i od ljudi koje uopće ne poznajem. To su takve neke lijepe reakcije i vidm da stranci jako pozitivno reagiraju i sada upravo vidim da smo prvi na trendingu. Ne znam stvarno...bez riječi sam. Kako su mi rekli svi "Jesi ti svjesna da se tebi život sada preko noći promijenio!?". I uistinu jest tako, ali ono što je najvažnije je da ja stvarno budem prizemna, svjesna i zahvalna na svemu što mi se događa i naravno da se trudim i dalje i uživam u onom što radim - rekla nam je Albina gotovo u jednom dahu, a u nastavku nam kaže da je slavlje bilo u skladu s "novim normalnim" uvjetima.

- Lijepo su nas dočekali u hotelu i drugi natjecatelji. Imali smo prekrasan doček, a čim stignem objavit ću nešto detaljnije na društvenim mrežama jer sam trenutno u totalnom džumbusu (smije se). Stvarno sam presretna! Mi smo i interno proslavili sve - naručili smo hranu, piće i plesali. Moji plesači su bili totalno raspamećeni. Ja nisam znala gdje ću prije i morala sam mobitel ostavit sa strane, jer sam znala kad krenu pozivi i poruke da tome neće biti kraja. Morala sam se malo i odmoriti - prepričava nam Grčić koju su gledatelji mogli uočiti kao natjecateljicu treće sezone Voicea.

Za nju nema odmora. Već su krenule pripreme za Rotterdam.

- Definitivno ćemo se dati još više. Mislim da se stvarno primjetilo da smo profesionalno pristupili ovom projektu i to je prvenstveno zato što svatko od nas u timu voli svoj posao maksimalno i sve smo radili iz ljubavi, pa tek onda iz posla. Nadam se da ćemo u tom duhu i nastaviti. Mislim da smo jako dobra ekipa, već smo kao mala obitelj i u cilju mi je da tako ostane; da se ugodno radi, da je bez ikakvog pressinga. Imamo jako lijepu podršku od publike, od HRT-a i od strane Universala, koji me od početka podržava. Stvarno ću se potruditi da taj nastup na Eurosongu bude na još većem nivou, da ne razočaramo našu, ali ni stranu publiku. Tako da zaista, možete očekivati sve! - zaključuje Albina.