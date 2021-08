Zvijezda 'Bračnih voda' borila se s rakom, a otkrila je i novu tešku dijagnozu: Prvi put sam se rasplakala prije operacije

Pozdrav, prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje. No podržavaju me ljudi koje poznajem i koji boluju od iste bolesti. Težak je to život. Ali, kao što svi znamo, mora ići dalje. Osim ako ga neki š**** ne zaustavi – napisala je na Twitteru glumica Christina Applegate i time obavijestila svoje obožavatelje da kreće u borbu s multiplom sklerozom, bolešću zbog koje se njezina kolegica Selma Blair zamalo slomila.