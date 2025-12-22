Čak je i Grinch imao više božićnog duha od RTL-a 2: Evo što oni puštaju na sam Badnjak i Božić, u vrijeme obiteljskog okupljanja

Nedjeljom u 2, HRT 1 - četiri ruže

Kako se godina bliži kraju, mnoge se emisije okreću rekapitulacijama 2025. ili blagdanskim izdanjima, a “Nedjeljom u 2” napravilo je to na najbolji mogući način, s fokusom na ljude i teme, koje su obilježile godinu. Predbožićno izdanje okupilo je tako goste koji ne dolaze sa estrade ni iz politike, nego iz stvarnog života. To su Domagoj Jakopović Ribafish, koji je preplivao Jadran u spomen na sina; srednjoškolka Bruna Blaić, koja se suprotstavila nasilju, i Erin Jakolić, koja pomaže djeci iz ratom pogođenih područja; ginekologinja Vesna Elveđi Gašparović iz KBC-a Zagreb, koja je dio tima koji je izveo iznimno zahtjevan zahvat spašavanja novorođenčeta; Zdravko Marić iz Sportskih igara mladih, projekta koji je ove godine povezao stotine tisuća djece u regiji; te motorist Željan Rakela, koji planira prijeći 120 tisuća kilometara prikupljajući sredstva za borbu protiv raka. Zajedničko im je to što nisu “velika imena”, ali iza sebe imaju velika djela i upravo zato su logičan izbor za kraj godine, te zapravo jako dobro simboliziraju izbor gostiju u ovom poznatom showu kroz cijelu godinu. Iako je “Nedjeljom u 2” krenuo prvenstveno kao politički show, u proteklom se razdoblju okrenuo izrazito životnim temama, primjerice o ovisnostima, depresiji, mladima i društvenim mrežama, ljudima koje društvo često ne vidi, ali i temama koje se na prvu ne nameću kao televizijski hit. Teme koje na prvu zvuče jednostavno, pretvorene su u ozbiljnu i sadržajnu društvenu raspravu, što je već postalo svojevrsni zaštitni znak emisije. Vrijedi spomenuti i da “Nedjeljom u 2” već duže vrijeme vrlo dobro koristi društvene mreže, s jasno izrezanim atraktivnim isječcima i videima koji imaju smisla i izvan televizijskog termina te se lajkaju, komentiraju, sheraju… I tu se pokazuje da je reakcija publika na ovaj izbor tema i više nego dobra i da u tom smjeru treba i nastaviti.

Serijski brijači, HRT 1 - tri ruže

Taman pred kraj godine emitirana je posljednja epizoda dokumentarne serije “Serijski brijači” - i šteta što ih nema još! U četiri epizode Martina Validžić i ekipa obišli su zemlje čije su serije postale globalni izvozni proizvod: od meksičkih telenovela i turskih dizija do britanskih krimića i južnokorejskih K-drama. No ovu emisiju ne izdvaja samo originalna tema, neko i način njezine obrade. Martina Validžić, već dobro poznata po svojim sjajnim dokumentarcima i putopisima, još jednom je pokazala koliko se dobro snalazi u različitim kulturama te s kolikom ih lakoćom prezentira gledateljima. A to nije nimalo jednostavno! Vrlo bi lako trenuci u kojima rekreira scene iz meksičkih sapunica ili uči koreografije u korejskom studiju mogle skliznuti u parodiju i postati “cringe”, no u ovom je slučaju to s mjerom, opušteno i duhovito. Također, posebno su dobri momenti kada Validžić sjedne za stol s lokalnim obiteljima i razgovara s njima kao da se poznaju godinama (u Meksiku čak i djelomično na španjolskom što posebno treba pohvaliti). Završna epizoda o južnokorejskom “Hallyu valu” bila je jednako zanimljiva kao i prethodne - jasna, informativna, ali i topla, s puno zanimljivih sugovornika i objašnjenja. Predstavila je gledateljima fenomen koji obuhvaća K-drame, K-pop, film, kozmetiku i cijeli lifestyle koji se danas izvozi po svijetu. I dok je nekima taj svijet potpuno nepoznat, u emisiji smo mogli doznati da mladi fanovi na taj način čak uče korejski. U konačnici, ovaj je dokumentarac pokazao baš to - da su serije puno više od puke zabave.

Božićni vrtuljak, DOMA - jedna ruža

“Kada Lila dobije posao od kraljevske obitelji Ancadije da obnovi njihov vrtuljak kao iznenadni poklon za prinčevu nećakinju, radi rame uz rame s njim kako bi ga dovršila do Božića. Usput otkrivaju da su sličniji nego što su mislili i pomažu jedno drugome shvatiti kojim putem u životu njihova srca žele krenuti.”. Pa može li predvidljivije? To je, naime, opis filma “Božićni vrtuljak”, koji je samo jedan u nizu sličnih, ako ne i istih, filmova koji se u vrijeme blagdana mogu gledati pogledati na Domi. Za njih postoji čak i poseban naziv pa tako “Hallmark”, prema službenoj definiciji označava “sentimentalni, obiteljski, televizijski film, najčešće romansu s unaprijed poznatom formulom, tipskim likovima i malim, idiličnim sredinama, osobito oko Božića”. Sve je tu - toplina blagdanskog doma, prilika za drugu šansu, zajedništvo i osjećaj da će se do kraja ipak sve posložiti. Možemo prigovarati i pitati se “tko to gleda”, ali u blagdanskom duhu ipak treba prihvatiti činjenicu da “Hallmark” ima svoju publiku i da su “guilty pleasure” mnogih u ovo doba godine. Prikazuju, ukratko, ono što svi pomalo priželjkujemo - viziju savršenog i urednog života u vrijeme blagdana.

CHICAGO P.D., RTL 2 - četiri kaktusa

Neki vole Hallmark filmove, neki ne, ali Doma TV se barem potrudi prigrliti blagdanski duh. S druge strane, RTL 2 nudi jedno veliko ništa. Čak i kad se putuje u vrijeme Božića u destinacije koje nemaju kršćansku tradiciju ili nemaju snažno ukorijenjen običaj slavljenja Božića, može se tu i tamo, pogotovo u jakim turističkim gradovima, vidjeti neki ukras, neki borić, neka lampica. Zbog raznolikosti, zbog gostiju, zbog ljudi koji Božić vole i žele ga osjetiti. Ali ne i na RTL-u 2. Oni Božić ignoriraju uspješnije nego mnogi svoje bivše, pa tako postaju glavna televizijska utvrda Grincha. Ma, što pričamo… Čak je i Grinch imao više božićnog duha od RTL-a 2, koji na sam Badnjak i Božić, u vrijeme obiteljskog okupljanja, pušta “Chicago P.D.”