Ecija Belošević u dirljivoj objavi obilježila poseban dan: 'Beskrajno sam molila za tebe'

Bivša radijska voditeljica i PR stručnjakinja Ecija Belošević javila se na društvenim mrežama te otkrila da ona i njezin suprug, glazbenik Goran Belošević obilježili su poseban dan. Naime, njihov sin Leo proslavio je svoj drugi rođendan. Ecija je tim povodom objavila dirljiv video na društvenim mrežama koji je raznježio brojne pratitelje. U objavi se osvrnula na svakodnevne trenutke sa sinom, ističući njegove karakteristike koje je svakodnevno oduševljavaju – od energije i znatiželje, do ljubavi prema životinjama i plesu. Uz snimke iz obiteljskog života, voditeljica je sinu uputila posebne riječi: "Hvala ti što postojiš, hvala ti što rasteš i što ja rastem uz tebe svaki dan kao majka i osoba. Volim te do onog neba kome sam se beskrajno molila za tebe." Fotografije pogledajte OVDJE.

Inače, Goran i Ecija vjenčali su se 10. rujna 2022. na otoku Vrniku pred oko 80 uzvanika, među kojima su bili i pjevačica Nives Celzijus, poduzetnica Snježana Schillinger, bivša kraljica Hrvatske Antea Kodžoman, i članovi grupe Pravila igre. Za svoj veliki dan Ecija je odabrala je vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina.

Svoju vezu potvrdili su na ljeto 2016. godine, a da ih veže nešto više od poslovne suradnje i prijateljstva, dalo se naslutiti početkom lipnja te godine kada je Ecija na svom Instagramu objavila snimku iz zračne luke u kojoj ju je nakon poslovnog putovanja dočekao Goran s njezinim psićem Riom. Kad je ugledao Eciju kako dolazi s prtljagom, Rio je nakratko pobjegao, a ubrzo ga je sustigao bubnjar sastava Pravila igre nakon čega je svoju odabranicu nježno zagrlio i poljubio.

Svoju vezu odlučili su potvrditi i zarukama nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

- Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu- otkrio je Goran detalje svog plana koji mu je na kraju i uspio, a govor kada su konačno stigli do cilja potpuno je šokirao Eciju.

- Rekao mi je da laže već mjesec dana, a ja sam tada pomislila da je neki psihopata koji ima ženu i dijete. Počela sam se tresti. Kada je rekao 'digni se' tada mi je postalo sumnjivo, a onda je kleknuo i zaprosio me, ali ni toga se ne sjećam zato što sam počela jecati- ispričala je Ecija.