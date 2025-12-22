Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
REALITY SHOW

Marija iz 'Života na vagi' pokazala dečka: 'Mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi'

Foto: RTL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 18:32

Naime, podijelila je fotografije iz Vrgorca na kojima pozira s širokim osmijehom u zagrljaju svog partnera Ivana. Par u rukama drži veliki ček na iznos od četiri tisuće eura, glavnu nagradu Vrgorske božićne tombole, što je dodatno uljepšalo njihove blagdanske dane

Marija Bartulović, koju su gledatelji upoznali i zavoljeli tijekom sudjelovanja u showu „Život na vagi“, razveselila je svoje pratitelje objavom koja odiše srećom i dobrim vijestima. Naime, podijelila je fotografije iz Vrgorca na kojima pozira s širokim osmijehom u zagrljaju svog partnera Ivana. Par u rukama drži veliki ček na iznos od četiri tisuće eura, glavnu nagradu Vrgorske božićne tombole, što je dodatno uljepšalo njihove blagdanske dane.

Uz fotografije, Marija je otkrila da je ovo njezino prvo javno oglašavanje o ljubavnom statusu. „Evo, napokon da se i ja oglasim na internetu i mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi“, započela je svoju objavu. Potom je opisala sretan trenutak: „Sinoć sam bila na tomboli u Vrgorcu s Ivanom i, ljudi, nećete vjerovati, Ivan je osvojio 4.000 €!“ U svom stilu, duhovito je usporedila njihove životne pobjede. „Kako bih ja rekla: Mare je osvojila nagradu u životu na vagi, a Ivan na tomboli u Vrgorcu“, napisala je i uputila čestitku svom partneru.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i čestitki. Pratitelji su s oduševljenjem dočekali vijest o njezinoj novoj ljubavi i Ivanovoj sreći na tomboli. Komentari su se redali, a podrška je stizala sa svih strana, pa čak i iz inozemstva. „Kad se sve kockice poslože u životu, bravo za oboje“, „Prekrasni oboje“, „Kraljice najčistijeg srca… sritno… poljubac iz Švedske“, samo su neke od poruka koje su joj uputili obožavatelji, iskazujući radost zbog njezine sreće. Brojna srca i riječi podrške pokazuju koliko je Marija ostala omiljena u javnosti nakon svog sudjelovanja u popularnoj emisiji.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu
1/33

Marija je ostala upamćena kao jedna od najsimpatičnijih natjecateljica showa koji ljudima mijenja živote, a njezina referenca na „nagradu u životu na vagi“ podsjetnik je na nevjerojatnu transformaciju koju je prošla. Kroz show je stekla ne samo zdravije navike i novi izgled, već i samopouzdanje koje joj je, čini se, otvorilo vrata i za nove početke na privatnom planu. Ova objava potvrđuje da njezina životna pobjeda nije stala s gubitkom kilograma, već se nastavlja kroz pronalaženje osobne sreće i ljubavi. Njezin put inspiracija je mnogima koji prate njezin rad i život nakon showa.

Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Ključne riječi
veza partner dečko reality show emisija televizija TV život na vagi showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

megaspektakl

Svaki drugi Hrvat sinoć je gledao Supertalent! Milijun ljudi ispred malih ekrana i deset tisuća fanova u Areni Zagreb

Spektakularna završnica ostvarila je impresivan udio u gledanosti od 55%, čime je svaki drugi gledatelj u nedjelju navečer odabrao upravo Supertalent. Finalna epizoda dosegnula je više od 1,1 milijun gledatelja, a uspjeh finala dodatno potvrđuje i velika prednost u odnosu na konkurenciju. Finale 12. sezone bilo je gledanije za 229% (3,3 puta) u odnosu na prvog konkurenta te čak 489% (5,9 puta) u odnosu na drugog konkurenta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!