Marija iz 'Života na vagi' pokazala dečka: 'Mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi'

Marija Bartulović, koju su gledatelji upoznali i zavoljeli tijekom sudjelovanja u showu „Život na vagi“, razveselila je svoje pratitelje objavom koja odiše srećom i dobrim vijestima. Naime, podijelila je fotografije iz Vrgorca na kojima pozira s širokim osmijehom u zagrljaju svog partnera Ivana. Par u rukama drži veliki ček na iznos od četiri tisuće eura, glavnu nagradu Vrgorske božićne tombole, što je dodatno uljepšalo njihove blagdanske dane.

Uz fotografije, Marija je otkrila da je ovo njezino prvo javno oglašavanje o ljubavnom statusu. „Evo, napokon da se i ja oglasim na internetu i mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi“, započela je svoju objavu. Potom je opisala sretan trenutak: „Sinoć sam bila na tomboli u Vrgorcu s Ivanom i, ljudi, nećete vjerovati, Ivan je osvojio 4.000 €!“ U svom stilu, duhovito je usporedila njihove životne pobjede. „Kako bih ja rekla: Mare je osvojila nagradu u životu na vagi, a Ivan na tomboli u Vrgorcu“, napisala je i uputila čestitku svom partneru.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i čestitki. Pratitelji su s oduševljenjem dočekali vijest o njezinoj novoj ljubavi i Ivanovoj sreći na tomboli. Komentari su se redali, a podrška je stizala sa svih strana, pa čak i iz inozemstva. „Kad se sve kockice poslože u životu, bravo za oboje“, „Prekrasni oboje“, „Kraljice najčistijeg srca… sritno… poljubac iz Švedske“, samo su neke od poruka koje su joj uputili obožavatelji, iskazujući radost zbog njezine sreće. Brojna srca i riječi podrške pokazuju koliko je Marija ostala omiljena u javnosti nakon svog sudjelovanja u popularnoj emisiji.

Marija je ostala upamćena kao jedna od najsimpatičnijih natjecateljica showa koji ljudima mijenja živote, a njezina referenca na „nagradu u životu na vagi“ podsjetnik je na nevjerojatnu transformaciju koju je prošla. Kroz show je stekla ne samo zdravije navike i novi izgled, već i samopouzdanje koje joj je, čini se, otvorilo vrata i za nove početke na privatnom planu. Ova objava potvrđuje da njezina životna pobjeda nije stala s gubitkom kilograma, već se nastavlja kroz pronalaženje osobne sreće i ljubavi. Njezin put inspiracija je mnogima koji prate njezin rad i život nakon showa.