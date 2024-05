Zsa Zsa: Nisam zadovoljna koliko smo bodova dali susjedima, a ovo je najveći problem naše industrije

Nakon što je objavljeno kako je naš žiri predstavnici Srbije na Euroviziji dao tri boda na društvenim mrežama mnogi su negodovali i pitali se tko sjedi u tom žiriju, a uskor je objavljeno kako su članovi našeg žirija bili Vanna, Dino Jelusić, Srđan Sekulović Skansi, Mihovil Šoštarić Lockroom i Gina Victoria Damjanović. O cijeloj situaciji glasanja žirija oglasila se i pjevačica Zsa Zsa zahvaljujući čijem je odustajanju Baby Lasagna upao na Doru, a sada je osvojio drugo mjesto na Euroviziji s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

- Ljudi su sada spremni osuđivati sve i svakoga pojedinačno. Nije uvijek sve tako crno bijelo kako mislite. Nikad! Ni ja nisam zadovoljna koliko smo dali susjedima, pošto se nažalost u Euroviziju uvijek upliće i politika koliko god oni prodavali drugačiju priču ( pa su okolne države ili partneri države često priklonjene jedne drugima) pošto se to vidi iz svemira, slažem se da bi bilo ok bar radi toga da su naši bodovi bili malo deblji prema susjedima... ako ne već zbog kvalitete Teye Dore koja je neosporna. - napisala je pjevačica i dodala:

- Ajmo ne raditi drame više, nego uživati u trenutku koji će se jako teško više ikada ponoviti. Iskreno, meni isto nije puno puta jasno dal ljudi u žiriju (općenito svugdje, ne samo u HR) sjede na ušima ili kaj? ALI isto tako vjerujem i barem se nadam da svatko tko prihvati taj posao ne prihvaća nikakva lobiranja, ne prilagođava svoje mišljenje drugima i drži se svog feelinga i profesionalne procjene. Bar sam ja takva i zato sam odbila u posljednje vrijeme sve slično., ne želim više na takve pozicije jer je preteško biti realan i fer, a istovremeno ne povrijediti nekoga od kandidata. Svi se većinom znamo. Zapravo jedan jako gorki slatki posao kad je u pitanju npr. Dora ili recimo žiriranje nekih emisija.

Istaknula je i što je zapravo gorući problem u našoj glazbenoj industriji i što je problem kod ocjenjivanja.

- Veći problem od samog načina bodovanja takvih emisija je glazbeni ukus mnogih koji su sjedili u žiriju i onih koji vode kolo u našoj industriji. Ne kažem da im je ukus nekvalitetan, ali su zastupljena previše boomerska razmišljanja i zato nam je scena stara (Pri tome je Vanna najmodernija ženska ikad i svi je obožavamo zbog toga, up to date, better than me as well) i likovi i likice koje glasaju za razne nagrade, koji odlučuju što je dobro, što nije, koji stvaraju glazbu i kreiraju scenu iza kulisa, biraju pjesme na radio i slično... su doslovno likovi koji nemaju dodira s onime što se danas sluša. To je veliki problem - napisala je Zsa Zsa i dodala kako ima izuzetaka i njima svaka čast. Istaknula je kako hrvatskoj glazbi nedostaju mladi ljudi i da je to veliki problem naše industrije.

