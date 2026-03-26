Nekad se nisu podnosili, danas slave ljubav: Emilija Kokić napisala dirljivu čestitku suprugu

Pjevačica Emilija Kokić na Facebooku je uputila rođendansku čestitku svom suprugu Miljenku Kokotu. Objavila je njegovu fotografiju i napisala: Sretan ti rođendan najdraži moj, živi sve svoje snove...Ispod objave čestitkama su se pridružili njezini brojni prijatelji i pratitelji. Ovaj bračni par, koji slovi za jedna od najskladnijih na našoj estradi, ove će godine proslaviti 13. godišnjicu braka, a Emilija je jednom prilikom u intervju ispričala kako nije bilo naznaka da će se njihov odnos razviti u ljubavni jer nisu bili oduševljeni jedno drugim. "Miljenko i ja smo bili totalno antipatični jedno drugome, bili smo dio zajedničkog društva i da stvarno budem iskrena, nije mi baš jasno kako se to sve skupa dogodilo. On je meni bio tamo neki novinar s televizije, ja sam njemu bila neka naprlitana pjevačica, tako da uopće nikakav interes za nikakvim dubljim razgovorima nismo imali", ispričala je jednom Emilija.

Dodala je kako je zahvalna što im se dogodila ljubav jer je, kako veli, Miljenko najbolje stvorenje koje je upoznala u životu. "Ima toliko vrlina, toliko je divan prijatelj najprije pa onda partner i suprug i baš sam sretna što je baš Miljenko dio mog puta.''

U bračnu luku su ušli nakon višegodišnjeg prijateljstva i pet godina veze, a prije dvije godine kada su slavili 11 godišnjicu braka, Emilija je na društvenim mrežama napisala:

"Nadam se da ćemo i dalje imati ovakvu zaigranost, radost, ljubav i da ćemo se uvijek sretno držati za ruke kao na ovom magnetiću kojeg smo dijelili dragim ljudima na našem vjenčanju prije 11 godina. Sretna ti godišnjica najdraži moj na svijetu". U proljeće 2023. donijeli su odluku da je vrijeme za promjenu te su spakirali kofere za Dalmaciju i to za rodni grad naše pjevačice, Zadar. Ondje će se, otkrio je televizijski spiker jednom prilikom, krenuti baviti s ribolovom i nastaviti s proizvodnjom maslinovog ulja u masliniku u mjestu Pridraga.