Vanna kao članica hrvatskog žirija: 'Glasali smo po svojoj savjesti, uopće nije fer što me osuđujete'

Ovogodišnje je izdanje Eurovizije iza nas, a među brojnim je Hrvatima ljutnja. Naš Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28), osvojio je drugo mjesto. Najbolji je to plasman u povijesti Hrvatske, no mnogi su očekivali pobjedu, a to je očekivala i publika po čijim je glasovima Marko pobjednik. Nakon samog glazbeno-zabavnog spektakla nastavlja se prča o Euroviziji, a brojni govore o različitim temama. Skandali koje su ove godine obilježili Euroviziju, doček Baby Lasagne, pobjeda nebinarne osobe, ali i je li potreban žiri na ovom natjecanju. Nakon pobjede Švicarske mnogi su Hrvati ljutiti na žirije, a čini se da su se javili i Ivani Vrdoljak Vanni koja je bila u hrvatskom žiriju. Upravo u vezi s time ona se oglasila na društvenim mrežama.

Naime, u žiriju je bilo pet osoba, a uz Vannu su to bili: Srđan Sekulović Skansi, Dino Jelusić, Mihovil Šoštarić Lockroom, Gina Victoria Damjanović. Hrvatski stručni žiri 1 bod dao je Cipru, Švedskoj 2, Srbiji 3, Francuskoj 4, Luksemburgu 5, Italiji 6, Ukrajini 7, Irskoj 8, Sloveniji 10, a 12 bodova otišlo je Portugalu. Hrvatska ni jedan bod nije dala Švicarskim predstavnicima koji su u konačnici i pobijedili na Euroviziji, a Vanna je sada otkrila kako izgleda proces dodjeljivanja bodova žirija.

– U hrvatskom žiriju za ovogodišnju Euroviziju bilo je pet osoba. Svatko od nas glasao je zasebno – po svojoj savjesti. Zbroj naših glasova dao je konačne ocjene. S obzirom na to da propozicije ESC-a ne dopuštaju objavljivanje pojedinačnih glasova, zaista nije nimalo fer što me neki od vas osuđuju, a da ne znaju kojoj sam zemlji dala koliko bodova – napisala je Ivana Vrdoljak Vanna na društvenim mrežama. U subotu je bila članica stručnog hrvatskog žirija Eurovizije, a čini se kako su mnogi izrazili svoje negodovanje oko ovakve raspodjele bodova.

Podsjetimo, nakon povijesnog drugog mjesta na Euroviziji, Baby Lasagni u Zagrebu je pripremljen doček. Marka je dočekalo mnoštvo obožavatelja uz pjesmu i navijanje. "Marko, Marko", orilo se Trgom, a potom se obožavateljima obratio i on.

– Što bih ja sad trebao nešto reći? Očekivao sam 20 ljudi na aerodromu, ovdje ih je stotinjak. Hvala vam lijepa. Nadam se da ste zadovoljni – rekao je Marko prije nego što su ga svladale emocije, a ekipa mu je potrčala u zagrljaj.

– Dali smo sve od sebe, mislim da ste vi to primijetili. Mi smo samo klinci i nadam se da smo dokazali da možeš sam doći na visoku razinu. Sve smo sami radili. Hvala mojoj ekipi – rekao je pa zapjevao "Rim Tim Tagi Dim", a publika u glas s njim.

– Nisu se dojmovi još slegli. Ne znam što ovo znači za mene, ali nije ni bitno. Bitno je da su ljudi sretni – dodao je nakon nastupa.

– Ne znam što da više kažem, riječi nisu dovoljne. Hvala, hvala, hvala – poručio je prije odlaska s pozornice.

