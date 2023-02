Život Ruperta Murdocha koji tvrdi da će zauvijek živjeti neodoljivo podsjeća na seriju "Nasljeđe"

Nedavno, gotovo istovremeno, pročitala sam dvije vijesti koje su me nasmijale. Prvo, Rupert Murdoch (uskoro 92), medijski magnat koji se ovog ljeta razveo od četvrte žene Jerry Hall, našao si je novu ljubav svojeg života s kojom po zimi šeće u kupaćim gaćama tropskim plažama držeći se za ruke. I navodno planira peto vjenčanje. Drugo, u Davosu, mirnom alpskom gradiću u Švicarskoj, najpoznatijem po sanatoriju za liječenje tuberana iz Mannovog divnog romana "Čarobni brijeg", okupilo se i ove godine veoma bogato društvo Svjetskog ekonomskog foruma, no prije bogataša koji žele upravljati svijetom, tamo su se stuštile brojne europske prostitutke, kako izvještava njemački Bild. Što će takvim bogatašima, ne u Murdochovim godinama, ali ne i puno mlađima, seksualne radnice?

Zar oni to ne rješavaju diskretnije? Htjeli bi upravljati svijetom, a da ih nismo demokratski izabrali i misle da znaju što je za zapadni svijet najbolje - cenzura slobodnog mišljenja i govora, naročito na najprestižnijim fakultetima, brašno s mljevenim kukcima, indukcijski električni štednjaci jer plinski nisu dovoljno ekološki čisti, valjda i seks bez obaveza... Čovjek bi pomislio da im nedostaje Jeffrey Epstein, pokojni osuđeni organizator prostitucijskog lanca, prijatelj princa Andrewa, a i mnogih sudionika časnog skupa u Davosu, diskretni dobavljač mladih cura, pa se problemu pristupilo neorganizirano. Nikad prije nisam čitala o tolikim seksualnim radnicama po ulicama i hotelima malog ekskluzivnog Davosa.

No, vratimo se na prpošnog milijardera Murdocha. Ne zna se točno što je napravila Jerry Hall, bivši supermodel, bivša partnerica Micka Jaggera, 26 godina mlađa od Murdocha, da joj je nesmiljeni Rupert poslao, navodno, ili mail putem odvjetnika ili čak samo SMS da je među njima gotovo.

Foto: REUTERS

Jerry je navodno bila šokirana i veoma nesretna što se tako rastaju, što joj se brak neočekivano raspao. Tvrdila je prijateljima da je očajna i da ga još uvijek voli, da ne razumije što se točno dogodilo. No, postigli su sporazumni razvod ovog ljeta, što znači da je nakon šest godina braka dobila otpremninu koju je željela. Valjda joj je ostalo i englesko imanje u prirodi koje su skupa kupili te onaj zaručnički prsten vrijedan nekoliko milijuna dolara, koji je, navodno, na nekom primanju privukao pogled čak i današnjeg britanskog kralja Charlesa III.

Vremešnog, ali dobrodržećeg Ruperta Murdocha američki predsjednik Biden jednom je nazvao "najopasnijim čovjekom svijeta" jer Murdochovu televiziju Fox News, koja je uvijek srčano zagovarala Trumpa i republikance, Biden smatra "destruktivnom snagom" američkog javnog života.

Uz takav opis pohotnog moćnika valja odmah spomenuti da su Murdochovi neke vrste predloška za medijsku disfunkcionalnu dinastiju Roy iz serije "Nasljeđe". I kod nas je puno velikih obožavatelja te HBO-ove serije, koji nestrpljivo čekaju četvrtu sezonu, navodno posljednju, koja bi se trebala početi prikazivati ovog proljeća. Serija je i ove godine dobila dva važna televizijska Oscara, Emmy za najbolju dramsku seriju, a Emmy je dobio i kreator serije Jesse Armstrong za najbolji scenarij.

Foto: Promo

I obitelj Roy, kao i obitelj Murdoch, vlasnici su medijskog konglomerata tiskanih i digitalnih medija. U seriji se za "nasljeđe", za upravljačku poziciju u obiteljskom biznisu, bori troje od četvero djece Logana Roya (četvrti, najstariji, želio bi u američku politiku). Kad kažem da se bore, to nedovoljno opisuje prave šekspirijanske spletke, izdaje, mržnju i okrutnost Royejeve djece, koju jedino sam otac nadmašuje hladnoćom i okrutnošću kojom se sa svima njima poigrava.

Obiteljska dinamika Murdochovih je u najmanju ruku složena. Australac Rupert od svojeg oca naslijedio je početkom pedesetih godina (da, on je aktivan na medijskoj sceni već 70 godina) male lokalne novine grada Adelaide. Ubrzo se počeo širiti i pokupovao jako puno lokalnih novina po Australiji i Novom Zelandu. Danas je vlasnik brojnih medija u svojoj bivšoj domovini, ali i londonskog Timesa i tabloida Sun, američkog Wall Street Journala i New York Posta, izdavačke kuće HarperCollins, televizija Sky News Australia i Fox News. Filmsku i televizijsku kompaniju 21st Century Fox prodao je Walt Disneyju prije četiri godine za 52,4 milijarde dolara.

Jerry je Murdochu bila četvrta žena. Iz prethodna tri braka ima šestero djece. Najstarija Prudence iz prvog braka sjedi u upravnom odboru londonskog Timesa, najstariji sin Lachlan (drugi brak), dugo je bio očev zamjenik, već i proglašen njegovim nasljednikom na čelu cijelog medijskog konglomerata, dok se nisu posvađali oko televizije Fox News. Točnije, navodno su se i braća i otac isposvađali oko Rogera Ailesa, CEO-a te televizije, bivšeg medijskog konzultanta mnogih republikanskih političara, od Nixona i Reagana do Busha starijeg i Rudyja Giulianija u kampanji za gradonačelnika New Yorka. Dijabolički vješt medijski mešetar Ailes bio je ključan i u Trumpovu dolasku na vlast, jer je tad već imao na raspolaganju veoma gledanu američku nacionalnu kablovsku televiziju, s tri puta više gledalaca od CNN-a. No, Ailes je bio i pravi seksualni napasnik kojeg su prokazale voditeljice i urednice s Foxa, što je sve odlično prikazano u seriji "Najjači glas", u kojoj Ailesa glumi Russell Crowe.

Lachlan se povukao s mjesta očevog zamjenika, ali je ostao u upravnom odboru. Danas se smatra da bi Ruperta Murdocha mogao naslijediti drugi sin James, no u televizijskom poslu pokazala se veoma vješta i njihova sestra Elisabeth, koja je osnovala svoju produkcijsku kuću i uglavnom radi reality TV. Dvoje djece koje je dobio s trećom ženom Wendi Deng, jednom od menadžerica u njegovoj multinacionalnoj kompaniji, koju je oženio kad je njoj bilo 30, a njemu 68 godina, još su studenti. Starija kći Grace, kojoj je bio kum bivši britanski premijer Tony Blair, nekad bliski Murdochov prijatelj, kojeg je kasnije optužio za aferu s Wendi, te mlađa Chloe, zasada nemaju upravljačka prava u kompanijama. No, starija i mlađa djeca, vjerojatno preko njihove majke Wendi koja je završila biznis na Yaleu, već vode borbe oko toga tko će dobiti više nakon očeve smrti.

Da, Murdochovi zaista podsjećaju na obitelj Roy iz serije "Nasljeđe". Bit će zanimljivo vidjeti kako će nasljeđivanje kompanije riješiti scenarist serije koji očito ima neko "duboko grlo" u Murdochovom carstvu jer se čini da zna previše. Možda sve o nasljeđivanju saznamo istovremeno kad i isposvađana Murdochova djeca.

Zašto je došlo do kraha braka s Jerry Hall (66), bivšim supermodelom grlenog smijeha, neuništive vedrine, iako je Murdoch nekada tvrdio da nikada nije bio sretniji? Jerry, prava Teksašanka, odgojena je kao američka južnjačka ljepotica koja od djetinjstva zna da je najvažnije zadovoljiti svojeg muškarca. To je bogme razradila i boreći se više od dvadeset godina da sačuva svoju vezu s Mickom Jaggerom.

Mick je navodno i doslovno natjerivao Jerry oko stola kad ju je upoznao kod njezinog tadašnjeg zaručnika Briana Ferryja. Kad se 1999. raspala veza Jaggera i Hall, Jerry je dobila veliki predujam da napiše memoare o životu s Mickom, i to zato što se ona uopće nije drogirala pa ju je izdavačka kuća proglasila jedinom koja se dobro sjeća sedamdesetih i može nešto o svemu tome suvislo ispričati. Svi su očekivali da će Jerry za predujam od milijun dolara u svojim memoarima ocrniti Micka kao seksualnog predatora, što je spominjala medijima u bijesu, neposredno nakon raspada njihove veze, navodno zato što joj je kap prelila čašu nakon što se pojavila vjerojatno sto i prva njegova fotografija u novinama sa sve mlađim i mlađim ljepoticama. No, možda zbog djece, ali i njihovih odnosa, tko zna zašto, jako se primirila i pisala uglavnom o sebi, a Micka je umjesto kao predatora opisala puno benignije, kao muškarca koji ne može odoljeti ženama. Morala je vratiti predujam za memoare, izdavač nije bio zadovoljan. Na koncu je za sebe objavila fotografsku monografiju "Jerry Hall: My Life in Picture", nekoliko godina prije nego što će se upoznati s Murdochom. Fotografije prate kratke crtice iz njezina života - kako sam upoznala Sartrea i Simone de Beauvoir, recimo, ili kako je snimala s kultnim fotografom Helmutom Newtonom i pomislila da je to što rade hiperseksualizirano na perverzan način, rasplakala se, a Newton je utješio objasnivši, "to što radimo, to je art".

Visoka, plava, sportski građena i neustrašiva Jerry, prestala se školovati sa 17 godina, poslušala mamin savjet, kupila kartu u jednom smjeru do Francuske i otišla sa sestrom blizankom na Azurnu obalu da si nađu posao modela. Mamin savjet se pokazao izvanrednim, skaut za manekenke prišao im je na plaži i ona je ubrzo dobila svoj prvi posao. Do dvadesete godine već je snimala editoriale pa i naslovnice Cosmopolitana i Voguea. Bila je moderan tip glamazonke, visoke, kršne, s beskrajno dugim nogama i puno teksaški velike, natapirane kose. Dobila je angažman za muzički video Briana Ferryja kad joj je bilo 19 godina, počela je odmah s njim hodati... Bili su sinonim za moderni glamur i seksepil.

No, Jagger je Ferryju pomrsio planove. Mick i Jerry postali su par, dobili četvero djece, iako ju je Jagger neprestano varao, a dan nakon što je rodila četvrto dijete, sina Gabriela, Mick je otputovao na Karibe s najvećom žderačicom muškaraca, Carlom Bruni Sarkozy, kako je samu sebe nazvala. To mu ipak nije oprostila i na koncu su se razišli. Bila je tužna kao i ovog ljeta kad je propao njezin brak s Murdochom.

No, zašto se to dogodilo Jerry koja je učinila sve da budu sretni. Murdoch je prije njihova vjenčanja - mlada je nosila ravne cipele jer je viša od bivšeg muža i svjetloplavu, kratku vjenčanicu svoje bliske prijateljice, nedavno preminule Vivienne Westwood - pričao da je u sedmom nebu, da nikad nije bio sretniji i s Jerry se vjenčao samo nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali.

Tom braku navodno je presudila epidemija korona virusa, svi oni mjeseci kad je Jerry držala Ruperta izoliranog na njihovom velikom imanju, u strahu da se ne zarazi virusom fatalnim za stare ljude. Nije pripuštala ni njegovo šestero djece i 13 unuka, a dinastija Murdoch vjerojatno je to protumačila kao njezinu zlokobnu borbu za utjecaj. Izolirala ga je kao onomad, navodno, Jovanka Broz jugoslavenskog predsjednika Tita, i nasljednici su osjećali da moraju reagirati. Njihovi telefonski razgovori vjerojatno su Murdochu zazvučali kao spas u zadnji čas jer je lockdown, socijalna izolacija, bila teška, pogotovo bogatašima naviklim na putovanja i druženja, i mnogi takvi brakovi su se zbog toga počeli raspadati.

Murdoch je nakon dugih mjeseci kućnog zatvora nedavno uživao na suncu Barbadosa u društvu Amerikanke Ann-Lesley Smith, samo godinu dana mlađe od Jerry Hall. Rekla bih da joj je čak i slična. Navodno su se upoznali u studenom i već planiraju vjenčanje, nakon kratkog hodanja. No, tako je bilo i s Jerry.

Kao što je napisao jedan britanski novinar, Rupertu Murdochu, na pragu 92. godine i velikog poslovnog pothvata, ponovnog ujedinjenja dva dijela njegovog medijskog imperija - televizije Fox News i novinske divizije News Corp. - itekako paše medijska slika izuzetne vitalnosti i virilnosti, prije nego što realizira svoj veliki naum. Možda mu i povjeruju.

Ann-Lesley je navodno iskusila i veliko bogatstvo i krajnje siromaštvo, kad se razvela od drugog muža, zvijezde američke country glazbe i on je ostavio bez kuće, prebivališta i bez novca jer su potpisali takav predbračni ugovor. Ann-Lesley pronašla je Boga, počela raditi kao policijski kapelan, nekako se snašla.

No, jesu li se zaraćena djeca bespotrebno riješila Jerry kad ju je otac veoma brzo zamijenio sličnim modelom? Ili je možda Jerry zaista dojadila Rupertu? To nećemo nikada doznati.

No, Rupert Murdoch jednom je objasnio da ne može odgovoriti na pitanje kome će na upravljanje ostaviti svoje medijsko carstvo, jer "namjerava živjeti zauvijek". No, ipak je dodao još 2000. da "budu li se djeca dovoljno žestoko borila oko svega, sve će se to raspasti, a ja ne znam koji bi to mehanizam mogao spriječiti".

Ulazak Ann-Lesley u obitelj zasigurno neće pomoći u najgorim prepucavanjima najstarijeg sina Lachlana, navodno još zadrtijeg desničara od oca, te mlađeg sina Jamesa, koji je već otvoreno govorio da će promijeniti smjer očeve televizije čim se ukaže prilika te jako kritizirao napad na američki Capitol nakon što je Trump izgubio svoje druge izbore za predsjednika. Braća su se nakratko izmirila za očevo vjenčanje s Jerry Hall upravo u crkvi St Bride's na londonskoj ulici Fleet, sinonimu za englesko superiorno novinarstvo. No, da bismo saznali više o planovima oca dinastije, morat ćemo sačekati proljeće i četvrtu sezonu 'Nasljeđa'.

VIDEO Večernji list sjajnim je partyjem i koncertom Daleke obale proslavio izlazak novog portala