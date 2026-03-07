Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
sanremo

VIDEO Nećete vjerovati što je napravio! Evo uz pomoć čega se slavni tenor popeo na pozornicu

Sanremo, 76th Italian Song Festival - fifth final night
Foto: Maurizio D'Avanzo / ipa-agency.net
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
07.03.2026.
u 08:00

Prošlog je tjedna održan i Festival u Sanremu na kojem Italija bira predstavnika, a uz natjecatelje nastupila su i brojna poznata imena, a među njima i 67-godišnji tenor Andrea Bocelli koji je ukrao svu pozornost svojim nastupom

Brojne zemlje koje sudjeluju na Euroviziji ovih tjedana zauzete su izborom predstavnika, a tako i Italija. Naime, prošlog je tjedna održan i Festival u Sanremu na kojem Italija bira predstavnika, a uz natjecatelje nastupila su i brojna poznata imena, a među njima i 67-godišnji tenor Andrea Bocelli koji je ukrao svu pozornost svojim nastupom. Razlog tome jest što je spektakularno ujahao na pozornicu. Točnije poznati pjevač dojahao je na bijelom konju, a za nastup je odabrao svoj prepoznatljivi smoking s leptir-mašnom. Nakon što je privukao pažnju dolaskom na konju, otpjevao je dvije pjesme koje ga vežu uz festival. S pjesmom "Il mare calmo della sera" 1994. je pobijedio u kategoriji Nuove Proposte (mladi/novi izvođači) i praktički se lansirao široj publici. Izveo je i globalni hit "Con te partirò". U sklopu večeri Bocelli je na pozornici dobio i "Premio Città di Sanremo" (Nagrada grada Sanrema) kao priznanje za doprinos širenju talijanske glazbe u svijetu. S njim je došla i supruga Veronica Berti (42), s kojom je u braku od 2014. godine.
Podsjetimo, od 24. do 28. veljače u Italiji se održao 76. festival talijanske glazbe - Sanremo. Na pozornici kazališta Ariston u Sanremu biralo se tko će predstavljati Italiju na Euroviziji, a pobjedu je odnio Sal Da Vinci, no još se ne zna hoće li on prihvatiti tu ulogu, jer je ima pravo i odbiti.

@miraquetevi ANDREA BOCELLI PROTAGONIZA UNA ENTRADA HISTÓRICA EN SANREMO Con la sobriedad de un maestro y la teatralidad de una gran producción, Andrea Bocelli apareció montado en un imponente caballo blanco en el Festival de Sanremo. Síguenos en @miraquetevi para más noticias que importan. #MiraQueTeVi #AndreaBocelli #Sanremo #FestivalDeSanremo #Italia ♬ original sound - Mira que te vi

Dodajmo i kako smo hrvatskog predstavnika saznali prije dva tjedna. Naime, grupa LELEK tada je pobijedila na našoj Dori s pjesmom "Andromeda". Mlade pjevačice dobro su poznate eurovizijskim obožavateljima jer im ovo nije prvi nastup na Dori, a pjesma koja govori o tradiciji osigurala im je put u Beč. "Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo", nakon pobjede su istaknule članice grupe LELEK, a za prestižnu titulu eurovizijskog predstavnika natjecale su se s još 15 izvođača. 

Grupa LELEK dobila je najviše glasova publike, ali i bodova žirija! Ove godine hrvatskog predstavnika birali su stručni žiriji iz HRT-ovih centara Zagreb, Rijeka, Split i Osijek te četiri međunarodna žirija, a oni su bili iz Ujedinjenog Kraljevstva, San Marina, Norveške i Luksemburga. Glasovi publike i žirija gledali su se u omjeru 50:50, dok se u polufinalnim večerima, koje su se odvile u četvrtak i petak, pitalo samo publiku.

Ključne riječi
Eurovizija Sanremo Lelek showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!