VIDEO Nećete vjerovati što je napravio! Evo uz pomoć čega se slavni tenor popeo na pozornicu

Brojne zemlje koje sudjeluju na Euroviziji ovih tjedana zauzete su izborom predstavnika, a tako i Italija. Naime, prošlog je tjedna održan i Festival u Sanremu na kojem Italija bira predstavnika, a uz natjecatelje nastupila su i brojna poznata imena, a među njima i 67-godišnji tenor Andrea Bocelli koji je ukrao svu pozornost svojim nastupom. Razlog tome jest što je spektakularno ujahao na pozornicu. Točnije poznati pjevač dojahao je na bijelom konju, a za nastup je odabrao svoj prepoznatljivi smoking s leptir-mašnom. Nakon što je privukao pažnju dolaskom na konju, otpjevao je dvije pjesme koje ga vežu uz festival. S pjesmom "Il mare calmo della sera" 1994. je pobijedio u kategoriji Nuove Proposte (mladi/novi izvođači) i praktički se lansirao široj publici. Izveo je i globalni hit "Con te partirò". U sklopu večeri Bocelli je na pozornici dobio i "Premio Città di Sanremo" (Nagrada grada Sanrema) kao priznanje za doprinos širenju talijanske glazbe u svijetu. S njim je došla i supruga Veronica Berti (42), s kojom je u braku od 2014. godine.

Podsjetimo, od 24. do 28. veljače u Italiji se održao 76. festival talijanske glazbe - Sanremo. Na pozornici kazališta Ariston u Sanremu biralo se tko će predstavljati Italiju na Euroviziji, a pobjedu je odnio Sal Da Vinci, no još se ne zna hoće li on prihvatiti tu ulogu, jer je ima pravo i odbiti.

Dodajmo i kako smo hrvatskog predstavnika saznali prije dva tjedna. Naime, grupa LELEK tada je pobijedila na našoj Dori s pjesmom "Andromeda". Mlade pjevačice dobro su poznate eurovizijskim obožavateljima jer im ovo nije prvi nastup na Dori, a pjesma koja govori o tradiciji osigurala im je put u Beč. "Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo", nakon pobjede su istaknule članice grupe LELEK, a za prestižnu titulu eurovizijskog predstavnika natjecale su se s još 15 izvođača.

Grupa LELEK dobila je najviše glasova publike, ali i bodova žirija! Ove godine hrvatskog predstavnika birali su stručni žiriji iz HRT-ovih centara Zagreb, Rijeka, Split i Osijek te četiri međunarodna žirija, a oni su bili iz Ujedinjenog Kraljevstva, San Marina, Norveške i Luksemburga. Glasovi publike i žirija gledali su se u omjeru 50:50, dok se u polufinalnim večerima, koje su se odvile u četvrtak i petak, pitalo samo publiku.