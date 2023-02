Moniku Seleš prije gotovo 30 godina napao je obožavatelj njezine protivnice i uništio joj karijeru

Početkom 90-ih legendarna sportašica Monika Seleš žarila je i palila teniskim terenima. Svijet je iznenadila kada je pobijedila Steffi Graf u finalu Roland Garrosa 1990. i osvojila prvu od svojih Grand Slam titula. Nažalost, mnogi će je pamtiti i po traumatičnom događaju. Naime, gotovo 30 godina nožem ju je napao poremećeni obožavatelj Steffi Graf.

Nijemac Gunther Parche je tada imao 38 godina, a sve se zbilo u Hamburgu tijekom Monikinog dvoboja s Bugarkom Magdaleno Maleevom. Nijemac je Seleš doslovno zabio nož u leđa, a prije toga ju je danima pratio od hotela na treninge i mečeve.

- Prvih tjedan dana od ranjavanja nisam mogla pomicati ruku, ali sam se nadala da ću se potpuno oporaviti i za nekoliko mjeseci biti ona stara. Nisam bila potpuno svjesna ozbiljnosti onoga što se dogodilo u Hamburgu - rekla je Monika u svojoj autobiografiji.

Nesretnoj tenisačici odmah je pružena prva pomoć te je prevezena u bolnicu. Kod lopatice je imala ubodnu ranu od četiri centimetara. Monika se oporavila za nekoliko tjedana, ali napad je ostavio psihičku traumu.

- Nevjerojatno da me taj čovjek želio ozlijediti, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Ne želim više ići u Njemačku, ne osjećam se ugodno i sve me podsjeća na taj dan - rekla je Monika.

Kada se dogodio incident Monika Seleš je bila prva tenisačica svijeta. Nezaposleni 38-godišnji Gunther Parche bio je poremećeni obožavatelj Steffi Graf.

Opsjednut njemačkom tenisačicom nije podnosio Monikine pobjede.

Profesionalni tenis nije igrala dvije i pol godine, djelomično i zbog toga što je napadač dobio samo uvjetnu kaznu.

Kada je Monika u Berlinu srušila Steffi Graf s prvog mjesta to je u Guntheru probudilo osvetnički nagon. Njegov je cilj bio - zaustaviti Moniku.

Dvije godine nakon ovog događaja tenisačica se vratila u natjecateljske vode, a kasnije je osvojila još jedan Grand Slam te se 2003. povukla. Monika je sa samo 16 godina osvojila svoj prvi Roland Garros, a nakon toga osvojila ga je još dva puta. Četiri puta je osvojila Australian Open te dva puta US Open. Seleš se nakon proglašenja kraja karijere preselila na Floridu te udala za milijardera Toma Golisana.

Monika je otkrila i da se bori s anksioznošću.

- Problem s anksioznošću imam još od djetinjstva. Sretna okolnost je što sam na vrijeme dobila pomoć, ali i dalje se mučim kada osjetim stres i kada pomislim da sam izolirana. Anksioznost nema granice i svi, koji imamo taj problem, osjećamo se drugačije - kazala je jednom prilikom.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, Parche je trenutno smješten u domu za stare i nemoćne u Nordhausenu. Imao je nekoliko moždanih udara te mu je zdravlje teško narušeno, a Njemačka plaća troškove skrbi o njemu koji iznose između 1500 i 3000 eura, prenosi DW. Stručnjaci su nakon što je napao Seleš Nijemcu dijagnosticirali obožavanje Graf kao 'teški poremećaj ličnosti'. Tenisačici koju je obožavao pisao je brojna pisma uz koje bi prilagao novac, skupljao je njezine isječke iz novina i fotografije te pratio svaki njezin nastup. Ponekad joj je poslao i svijeće, a često je slao i pisma njezinim kritičarima. Nakon što je Graf u nekoliko navrata izgubila od Monike, on ju je odlučio povrijediti kako više ne bi mogla igrati.

