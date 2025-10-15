Naši Portali
MASTERCHEF

Zeleni moraju u nominacije: 'To nema veze s brudetom, to je neka vrsta juhe s ribom i školjkama'

Autor
Vecernji.hr
15.10.2025.
u 23:30

Kod zelenih, situacija je bila lošija. Već u startu ostali su bez člana tima koji je trebao raditi glavno jelo - Ivana Barića koji je zbog zdravstvenih razloga morao propustiti kuhanje: „Jako mi je žao što nisam mogao biti uz tim“, rekao je Ivan, svjestan težine trenutka.

U timskom izazovu izgubio je zeleni tim, nakon što je žiri zaključio da su pogriješili u ključnim tehnikama i okusima. Unatoč borbenosti i timskom duhu, presudile su tehničke pogreške koje se u ovakvim izazovima jednostavno ne praštaju. Analiza je započela u mirnijem tonu, ali već nakon prvih komentara postalo je jasno kako će ovo biti zahtjevna procjena. Mario je, iako je pohvalio sve natjecatelje, priopćio odluku o najboljem timu: „Taj tim je plavi tim. Dobro ste se organizirali. Od samog predjela koje je jako kompleksno – ravioli s dva lijepa okusa koja su se odlično spajala.“ Njegove su riječi potvrdile da je plavi meni ponudio najviše ravnoteže i timske usklađenosti.

Umak pašticade, koji je pripremio Damjan, proglašen je savršenim, a arancin je, prema riječima žirija, bio „odlično napravljen i lijepo se spojio“. Desert koji su radile Barbara i Anamarija dodatno je učvrstio njihov uspjeh: „Fritule su bile lijepe, ukusne, s umakom od naranče“, zaključio je Mario s osmijehom.

Crveni tim naišao je na mješovite komentare. Stjepan je otvorio njihovu analizu riječima: „Krenut ćemo od deserta. Imali ste paradižot. Krema je trebala biti gušća, jača, vanilija je preuzela okus, a trebao bi se u pozadini osjetiti žumanjak.“ Osim toga, upozorio ih je na greške u glavnom jelu: „Vino koje ste dodali u buzaru nije iskuhalo, osjetilo se više nego što je trebalo, i prekuhali ste škampe. Pogodili ste zadatak, ali to je tehnički trebalo biti puno bolje.“ Ipak, istaknuo je da je njihovo hladno predjelo bilo izvrsno komponirano i bogato komponentama.

Kod zelenih, situacija je bila lošija. Već u startu ostali su bez člana tima koji je trebao raditi glavno jelo - Ivana Barića koji je zbog zdravstvenih razloga morao propustiti kuhanje: „Jako mi je žao što nisam mogao biti uz tim", rekao je Ivan, svjestan težine trenutka. Goran je bio izravan: „Okusi su bili tu, ali punjenja je u desertu trebalo biti puno više, a tjesteninu više razvaljati da stane više kreme unutra." Kritike su se nastavile i na glavnom jelu: „To nema veze s brudetom, to je neka vrsta juhe s ribom i školjkama." Zamjerio im je i što su poslužili pršut bez dorade te što su u brudet dodali crno umjesto bijelog vina – pogrešku koja je, prema žiriju, potpuno promijenila balans okusa. Nakon rasprave, odluka je bila konačna – zeleni tim je izgubio, no ostaje dojam da su unatoč svemu pokazali volju, znanje i ljubav prema kuhanju koje ne blijedi ni nakon poraza.

