Preminula glumica koju znamo iz brojnih hit filmova i serija, tužnu vijest potvrdila shrvana kći

Mary Beth Hurt, glumica triput nominirana za nagradu Tony i poznata po ulogama u filmovima poput "Svijet po Garpu", preminula je u 79. godini života. Vijest o njezinoj smrti podijelila je u nedjelju na Instagramu njezina kći Molly Schrader, koja je otkrila da je majka preminula u subotu nakon dugogodišnje borbe s Alzheimerovom bolešću.

"Jučer ujutro izgubili smo moju mamu, Mary Beth, koja je deset godina vodila bitku s Alzheimerom", napisala je Molly uz fotografiju iz djetinjstva. "Bila je glumica, supruga, sestra, majka, teta i prijateljica, a sve te uloge obavljala je s milošću i nevjerojatnom snagom. Iako tugujemo, tješi nas spoznaja da više ne pati i da je u miru ponovno sa svojim sestrama."

Smrt glumice potvrdio je za Hollywood Reporter i njezin suprug, poznati scenarist i redatelj Paul Schrader, naveo je kako je preminula u ustanovi za palijativnu skrb u Jersey Cityju. Prema pisanju medija, Mary Beth Hurt dijagnosticirana je bolest 2015. godine, a do nedavno je boravila u ustanovi na Manhattanu, dok je njezin suprug živio u istom kompleksu.

FOTO Jakov Jozinović i na drugom koncertu oduševio, a evo koje su ga sve kolege došle slušati

Njezin filmski opus uključuje zapažene uloge u filmu "Interijeri" Woodyja Allena iz 1978., kao i u ostvarenjima Martina Scorsesea "Doba nevinosti" (1993.) i "Između života i smrti" (1999.). Na televiziji je ostvarila gostujuće uloge u serijama "Zakon i red" te "Kojak".

Posebno je bila cijenjena zbog svog rada na Broadwayu, gdje je zaslužila tri nominacije za nagradu Tony za predstave "Trelawny of the Wells", "Crimes of the Heart" i "Benefactors". Mary Beth Hurt bila je u braku s glumcem Williamom Hurtom od 1971. do 1982. godine. Za Paula Schradera udala se 1983., a par je imao dvoje djece, kćer Molly i sina Sama. Sa suprugom je surađivala na više filmskih projekata, uključujući "Light Sleeper" (1992.) i "Affliction" (1997.).