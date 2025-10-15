Naši Portali
SVE JE OTKRILA

Nives zapalila Instagram novim videom i otkrila detalj iz privatnog života koji su rijetki znali

15.10.2025.
u 13:27

Na fotografiji snimljenoj u Lovćencu, Nives pozira u pripijenu bijelu haljinicu s cvjetnim uzorkom, a uz fotografiju i video je napisala objašnjenje o svom prezimenu

Svestrana Nives Celzijus svojom najnovijom objavom na Instagramu nije samo pokazala svoju besprijekornu figuru, već je iskoristila priliku da jednom zauvijek stane na kraj dugogodišnjim glasinama o svom porijeklu i prezimenu. Učinila je to na svoj prepoznatljiv način – spojem provokativne fotografije i neočekivano intimne i iskrene ispovijesti. Na fotografiji snimljenoj u Lovćencu, Nives pozira u pripijenu bijelu haljinicu s cvjetnim uzorkom, a uz fotografiju i video je napisala objašnjenje o svom prezimenu. 

"Moj Lovćenac… Znate ono kako novinari nekad pišu gluposti, pa napišu kako sam promijenila prezime u Celzijus jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam mijenjala prezime baš u čast mog djeda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške nasljednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Isto tako neki pišu kako sam rođena u Lovćencu. Nisam. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda su u nekom trenutku života odselili u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam", napisala je Nives.


Njezini pratitelji su, očekivano, bili oduševljeni. Osim komplimenata na račun izgleda obasuli su je i podrškom zbog iskrenosti. Nedavno se Nives, pozirajući u minijaturnom bikiniju zebrastog uzorka uz opis "Još, još bolje!!!", odlučila obračunati s hejterima. "Dragi Borna i Marija, evo ovako!!!" napisala je pjevačica i spisateljica uz video izravno se obrativši pratiteljima koji su joj pisali negativne komentare. Kao što se i očekivalo, reakcije nisu izostale. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a pratitelji su Nives obasuli komplimentima i riječima podrške. Poruke poput "Vrh", "Toooop" i "Bože kakva slatkica kakav seksepil opasnice jedna" jasno pokazuju koliko je njezina pojava oduševila mnoge. 
VA
VanjaPlank
13:41 15.10.2025.

Mene bi oduševilo recimo kada bi ispričala kako je bilo u dinamovoj svlačionici.

