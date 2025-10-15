Nives zapalila Instagram novim videom i otkrila detalj iz privatnog života koji su rijetki znali

Svestrana Nives Celzijus svojom najnovijom objavom na Instagramu nije samo pokazala svoju besprijekornu figuru, već je iskoristila priliku da jednom zauvijek stane na kraj dugogodišnjim glasinama o svom porijeklu i prezimenu. Učinila je to na svoj prepoznatljiv način – spojem provokativne fotografije i neočekivano intimne i iskrene ispovijesti. Na fotografiji snimljenoj u Lovćencu, Nives pozira u pripijenu bijelu haljinicu s cvjetnim uzorkom, a uz fotografiju i video je napisala objašnjenje o svom prezimenu.

"Moj Lovćenac… Znate ono kako novinari nekad pišu gluposti, pa napišu kako sam promijenila prezime u Celzijus jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam mijenjala prezime baš u čast mog djeda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške nasljednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Isto tako neki pišu kako sam rođena u Lovćencu. Nisam. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda su u nekom trenutku života odselili u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam", napisala je Nives.



Njezini pratitelji su, očekivano, bili oduševljeni. Osim komplimenata na račun izgleda obasuli su je i podrškom zbog iskrenosti. Nedavno se Nives, pozirajući u minijaturnom bikiniju zebrastog uzorka uz opis "Još, još bolje!!!", odlučila obračunati s hejterima. "Dragi Borna i Marija, evo ovako!!!" napisala je pjevačica i spisateljica uz video izravno se obrativši pratiteljima koji su joj pisali negativne komentare. Kao što se i očekivalo, reakcije nisu izostale. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a pratitelji su Nives obasuli komplimentima i riječima podrške. Poruke poput "Vrh", "Toooop" i "Bože kakva slatkica kakav seksepil opasnice jedna" jasno pokazuju koliko je njezina pojava oduševila mnoge.