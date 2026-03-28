U napetoj epizodi Survivora, žuto pleme izgubilo je u igri za plemenski imunitet, nakon čega su na plemenskom vijeću nominirani Stipe i Ian, a večer je kulminirala eliminacijskom borbom u kojoj je Iva izgubila završni dvoboj protiv Dunje te je napustila natjecanje.

Iako su žuti u početku na poligonu igrali vodstvom od 4:1 i djelovali kao sigurni pobjednici, zeleni su uspjeli uhvatiti ritam i nanizati četiri boda zaredom, preokrenuvši rezultat u svoju korist i na kraju su slavili s tijesnih 5:4.

Oba tima izgubila po jednog člana: 'Ona je jedna od rijetkih koja nije kalkulirala'

Na plemenskom vijeću žuti su zbog gubitka u igri morali nominirati svoje članove za eliminacijsku borbu za koju su već od prije odabrani Iva, Dunja i Čedomir iz zelenog plemena. Takav rasplet izazvao je niz pitanja unutar žutog plemena, o doprinosu u kampu, angažmanu na poligonu i općenito odnosima u timu. Najviše glasova dobio je Stipe i time postao prvi nominirani, dok je Ivan, kao nositelj osobnog imuniteta, morao donijeti dodatnu odluku: „Ja ću nominirati Iana.“

Stipe je pritom pokazao dozu samokritike, priznajući: „Nominiran sam zbog više razloga, a jedan od njih je to da nisam sudjelovao u igri na poligonu danas.“ S druge strane, Ian je odluku prihvatio mirno i borbeno, poručivši: „Borit ću se, uživam ovdje.“

U eliminacijskoj borbi snage su prvo odmjerili Stipe, Ian, Čedomir i Dunja, dok je Iva čekala ishod. Stipe je prvi osigurao opstanak, a ubrzo su mu se pridružili i Čedomir te Ian. Dunja kao najlošija u ovoj igri morala je u dodatni dvoboj s Ivom. U završnom dvoboju Dunja je bila uspješnija od Ive, čija se vatra u Survivoru ugasila. Unatoč odlasku, zadržala je pozitivan pogled na svoje iskustvo: „Survivor mi je predivno iskustvo, sigurno ću ovo pamtiti cijeli život. Svašta smo prošli u ovih nekoliko tjedana. Očekivala sam da će po dolasku mene i Srećka u pleme biti svađa i drama, ali one su se dogodile tek nedavno. Svom plemenu bih htjela poručiti da uživaju koliko mogu u svakom danu koji provedu u Survivoru.“

Emotivni trenutak obilježio je povratak Ane Modrušan u kamp nakon liječničkih pretraga, kada je svom timu morala priopćiti da napušta natjecanje. Svoje iskustvo sažela je riječima: „Survivor me definitivno naučio strpljenju. Najteži izazov mi je bio konstantna okruženost ljudima“, a težinu svakodnevice dodatno je opisala: „Toliko dana bez telefona, bez tuširanja, gladna do granice kad misliš da nije moguće biti toliko gladan.“ Veliki gubitak njezinim odlaskom osjeća Roko koji je kazao: „Ana je jedna od rijetkih koja nije kalkulirala. Nikad nije ulazila u sukobe ni pridavala pažnju tome.“

