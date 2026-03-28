Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SURVIVOR

Oba tima izgubila po jednog člana: 'Ona je jedna od rijetkih koja nije kalkulirala'

VL
Autor
Vecernji.hr
28.03.2026.
u 00:05

Kako će se žuti tim dalje snaći bez Ane, a zeleni bez Ive, ne propustite pogledati u novim epizodama Survivora

U napetoj epizodi Survivora,  žuto pleme izgubilo je u igri za plemenski imunitet, nakon čega su na plemenskom vijeću nominirani Stipe i Ian, a večer je kulminirala eliminacijskom borbom u kojoj je Iva izgubila završni dvoboj protiv Dunje te je napustila natjecanje.

Iako su žuti u početku na poligonu igrali vodstvom od 4:1 i djelovali kao sigurni pobjednici, zeleni su uspjeli uhvatiti ritam i nanizati četiri boda zaredom, preokrenuvši rezultat u svoju korist i na kraju su slavili s tijesnih 5:4.

Na plemenskom vijeću žuti su zbog gubitka u igri morali nominirati svoje članove za eliminacijsku borbu za koju su već od prije odabrani Iva, Dunja i Čedomir iz zelenog plemena. Takav rasplet izazvao je niz pitanja unutar žutog plemena, o doprinosu u kampu, angažmanu na poligonu i općenito odnosima u timu. Najviše glasova dobio je Stipe i time postao prvi nominirani, dok je Ivan, kao nositelj osobnog imuniteta, morao donijeti dodatnu odluku: „Ja ću nominirati Iana.“

Stipe je pritom pokazao dozu samokritike, priznajući: „Nominiran sam zbog više razloga, a jedan od njih je to da nisam sudjelovao u igri na poligonu danas.“ S druge strane, Ian je odluku prihvatio mirno i borbeno, poručivši: „Borit ću se, uživam ovdje.“

U eliminacijskoj borbi snage su prvo odmjerili Stipe, Ian, Čedomir i Dunja, dok je Iva čekala ishod. Stipe je prvi osigurao opstanak, a ubrzo su mu se pridružili i Čedomir te Ian. Dunja kao najlošija u ovoj igri morala je u dodatni dvoboj s Ivom. U završnom dvoboju Dunja je bila uspješnija od Ive, čija se vatra u Survivoru ugasila. Unatoč odlasku, zadržala je pozitivan pogled na svoje iskustvo: „Survivor mi je predivno iskustvo, sigurno ću ovo pamtiti cijeli život. Svašta smo prošli u ovih nekoliko tjedana. Očekivala sam da će po dolasku mene i Srećka u pleme biti svađa i drama, ali one su se dogodile tek nedavno. Svom plemenu bih htjela poručiti da uživaju koliko mogu u svakom danu koji provedu u Survivoru.“

Emotivni trenutak obilježio je povratak Ane Modrušan u kamp nakon liječničkih pretraga, kada je svom timu morala priopćiti da napušta natjecanje. Svoje iskustvo sažela je riječima: „Survivor me definitivno naučio strpljenju. Najteži izazov mi je bio konstantna okruženost ljudima“, a težinu svakodnevice dodatno je opisala: „Toliko dana bez telefona, bez tuširanja, gladna do granice kad misliš da nije moguće biti toliko gladan.“ Veliki gubitak njezinim odlaskom osjeća Roko koji je kazao: „Ana je jedna od rijetkih koja nije kalkulirala. Nikad nije ulazila u sukobe ni pridavala pažnju tome.“

Kako će se žuti tim dalje snaći bez Ane, a zeleni bez Ive, ne propustite pogledati u novim epizodama Survivora. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!