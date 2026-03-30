Što je 'krezuba gradnja?' Ljudi u Puli suočeni su s radikalnom situacijom: Rušenjem kuća i objekata u kojima godinama žive

Labirint // HRT1 – četiri ruže

Borba građana protiv nehumanih građevinskih investicija, dvojni rad liječnika i požar u zgradi Vjesnika. Sjajan niz društveno važnih tema obradio je u ožujku “Labirint”, jedan od najboljih istraživačkih formata na našim televizijama. Za razliku od površnih i kratkih obrada tema, ova emisija svaku dubinski razloži i objasni te potakne na važnu javnu diskusiju. Pritom autorica i urednica Jagoda Bastalić, kao i ostatak novinarskog tima, velike društvene teme obrađuju kroz konkretne ljudske priče. Tako su u emisiji o takozvanoj “krezuboj gradnji” predstavili dvije paralelne priče koje pokazuju kako upitne urbanističke odluke utječu na živote građana. Jedna dolazi iz Osijeka, gdje obitelj koja godinama gradi svoj dom odjednom saznaje da bi ih nova investicija mogla doslovno zazidati, jer je ispred njihove kuće planirana zgrada visoka više od dvadeset metara. Druga priča dolazi iz Pule, gdje su ljudi suočeni s još radikalnijom situacijom: rušenjem kuća i objekata u kojima godinama žive. U oba slučaja suprotstavljaju se osobne ispovijesti građana s velikim investicijama i birokratskim odlukama koje se često donose daleko od onih na koje najviše utječu. Jednako dobro pogođena bila je i tema o dvojnom radu liječnika, o pitanju koje se u hrvatskom zdravstvu otvara već desetljećima, a “Labirint” je pokazao koliko je sustav zapravo nedorečen: pravilnik o dvojnom radu mijenjao se petnaestak puta u posljednjih dvadeset i pet godina, a rezultat je model u kojem pacijenti često počinju liječenje u javnom sustavu, zatim zbog lista čekanja odlaze u privatni sektor, a potom se ponovno vraćaju u javni. Treća emisija bavila se, pak, požarom u zgradi nekadašnjeg Vjesnika te su otvorena pitanja sigurnosnih propusta u objektu, neispravne vatrodojave, nepostojanja sustava za automatsko gašenje i činjenice da je u zgradu bilo moguće ulaziti bez ozbiljne kontrole. Posebno je važno što se u emisiji pojavljuje otac jednog od osumnjičenih, koji progovara o toj večeri i postavlja pitanje može li sav teret odgovornosti pasti samo na one koji su te noći bili u zgradi. A davanje više perspektiva svakoj temi jedan je od ključnih razloga zašto je ovakva emisija i više nego potrebna današnjem društvu.

1 na 1 // HRT4 – tri ruže

Još jedan od formata koji se u današnjem medijskom okruženju i na društvenim mrežama sve više krati je intervju. Upravo zato su potrebne emisije poput “1 na 1” Romana Bolkovića, koja već godinama daje prostor sugovornicima iz svijeta politike, diplomacije, znanosti ili javnog života koji imaju što reći o temama koje nadilaze dnevnu politiku. U jednoj od posljednjih emisija gostovala je Nevenka Lastrić-Đurić, državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova, a razgovor je obuhvatio niz tema, od liberalizma u hrvatskom političkom kontekstu do pitanja odnosa države i tržišta. Otvorila se i dilema je li Hrvatska opterećena “viškom države” ili zapravo nedostatkom funkcionalne države, što je pitanje koje se često provlači kroz domaće političke rasprave, ali rijetko dobije prostor za ozbiljnije objašnjenje. Ono što posebice treba pohvaliti su problemska i detaljna pitanja koja Bolković postavlja, koja nadilaze formu “recite nam nešto više o...” te zaista ulaze u dubinu teme i omogućuju konstruktivnu raspravu kroz gotovo sat vremena. I zaista, bez žurbe i bez prekidanja, sugovornik dobije prostor da razvije misao i objasni svoje stavove, a gledatelj dobije intervju koji traje dovoljno dugo da se tema zaista otvori.



Koordinacija // HRT2 – tri ruže

“Specijalizirana tjedna emisija o građevinarstvu koja na zabavan način donosi aktualne teme i razgovore s vodećim hrvatskim stručnjacima, znanstvenicima i inženjerima”, opis je to emisije “Koordinacija”, koja se može pogledati na Drugom programu HRT-a. Na prvi pogled dosta neobična formulacija, jer zabavan sadržaj i građevina nekako i ne idu baš ruku pod ruku, no kada se pogleda samo i jedno izdanje ove emisije, stječe se dojam zašto je opis zapravo potpuno opravdan i zašto je riječ o pravom osvježenju u moru različitih informativnih formata. Primjer je prošlog tjedna emitirana tema tjedna od obnovi zagrebačkog Paromlina. Prvo je voditeljica Diana Tikvić prezentirala veoma poučan i zanimljiv povijesni pregled, nakon čega je uslijedio prilog Matine Tenžere o najvećem zagrebačkom ulaganju u kulturu. Temu je novinarka obradila informativno, kombinirajući konkretne podatke, cifre, kvadrature i tehničke detalje, s obilaskom prostora, uključujući i ulazak u samu strojarnicu. No uz zaigrane prijelaze, paralelne izjave i kratke komentare, prilog je uspio objasniti kompleksan projekt, a da ne postane suhoparan. Štoviše, bio je čak i zabavan, a čak niti dijelovi pod pokroviteljstvom nisu bili napadni kao što znaju biti. A s obzirom na to da su se razgovori sa sugovornicima vodili bez uštogljenosti koja često prati ovakve formate, čak su i arhitekti, inženjeri i projektanti bili opušteniji nego što ih inače gledamo na televiziji. I tako je nešto što je na papiru izgledalo stručno i komplicirano pretvoreno u odličan televizijski sadržaj!

Arhitekti i projekti // NOVA TV – jedna ruža

Sličnim se područjem bavi emisija “Arhitekti i projekti” na Novoj TV, ali s potpuno drugačijim pristupom. Ovdje je, naime, naglasak više na lifestyle aspektu arhitekture i dizajna pa samim time više djeluje “namješteno”. Ipak, treba pohvaliti prošlotjedni razgovor voditeljice Antonije Stupar Jurkin s arhitektom Damjanom Geberom, “jednim od pionira retail dizajna u regiji”. Odmah na početku osvrnuli su se upravo na činjenicu da prosječni gledatelj za te pojmove nije vjerojatno niti čuo i da se jednostavno radi o - dizajnu prodajnih prostora. Što, ruku na srce, zvuči puno bolje, iako se moderni trendovi s time ne bi složili. I u nastavku je razgovora tema jako lijepo objašnjenja bez kompliciranja i dociranja.

Također, drugi se dio emisije bavio vrtićem u Kašini izgrađenim modularnim sustavom te konceptom neuroarhitekture, koji istražuje kako prostor utječe na ljudsko ponašanje i osjećaje, što su zaista dobro odabrane teme.