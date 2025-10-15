Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI ROCK GLAZBENIK

Goran Bare nakon rasprodanog koncerta u Boćarskom domu najavio: 'Novi album izlazi do Nove godine'

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
15.10.2025.
u 13:56

Goran Bare publici otkriva ekskluzivnu vijest da radi na novom studijskom albumu koji bi trebao izaći do kraja ove godine, a radni naziv albuma je "Potop".

Nakon što je u subotu navečer s Majkama priredio spektakularan i rasprodan koncert u zagrebačkom Boćarskom domu, Goran Bare publici otkriva ekskluzivnu vijest da radi na novom studijskom albumu koji bi trebao izaći do kraja ove godine, a radni naziv albuma je "Potop". Koncert u Boćarskom domu, koji je publiku ostavio bez daha, bio je ispunjen snažnim emocijama, eksplozivnom energijom i dubokom povezanošću s fanovima. Bare je bio u vrhunskoj formi - karizmatičan, iskren i potpuno predan svakoj pjesmi.

"Publika je ta koja me gura naprijed. Radim na novom albumu. Radni naslov je 'Potop' i ako sve bude kako treba, čut ćete ga već do Nove godine", rekao je Bare nakon koncerta, vidno ganut reakcijama publike.

Potvrdu je ubrzo dao i Baretov menadžer, Alen Tibljaš, koji je otkrio i nekoliko detalja o procesu snimanja. "Album radnog naziva 'Potop' bit će Baretov prvi studijski album nakon dugih sedam godina. Snimamo ga u Zagrebu. Bare i cijeli bend su u fantastičnoj kreativnoj fazi. Zvuk će biti moćan, sirov, ali emotivan, upravo onakav kakav publika od njega očekuje. Ovaj album će, vjerujem, biti jedno od najvažnijih izdanja u njegovoj karijeri", izjavio je Tibljaš.

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Koncert u organizaciji TOP RADIJA u Boćarskom domu pokazao se kao savršen za intimno-eksplozivnu atmosferu u kojoj su se Majke i njihova publika stopili u jedinstven doživljaj. Svaka pjesma, od "Mene ne zanima", "Mršavi pas", "A ti još plačeš", "Ljubav krvari" do "Teške boje", još jednom je podsjetila na moć i autentičnost Baretove izvedbe, kao i na to da je rock više od glazbe. A ako je suditi po energiji s pozornice, "Potop" koji stiže do kraja godine mogao bi biti jedno od najiščekivanijih izdanja domaće glazbene scene.
Ključne riječi
novi album koncert glazbenik Goran Bare showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još