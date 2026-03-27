Glasine o poljupcu s njom zapalile odnose u vili: 'Neke cure pričaju da se s njima ljubiš van kamere'

U vili "Gospodina Savršenog" ponovno je došlo do šuškanja, a glavna tema tih glasina sada je jedan navodni poljubac. Dok jedni pokušavaju doći do istine, drugi se brane od optužbi i pokušavaju objasniti svoju stranu priče. "Netko je izmislio da bi mene sad malo u tvojim očima ocrnio i to mi nije okej", poručila je jedna od djevojaka, jasno dajući do znanja da se osjeća nepravedno napadnuto. No, sumnje su već duboko zasijane. Karlo ne skriva svoju nesigurnost: "Ja ne znam koliko ja tebi mogu vjerovati i koliko je ovo sve iskreno", rekao je tijekom napete ceremonije, nagovijestivši da bi ova situacija mogla imati ozbiljne posljedice.

U cijelu priču upletene su i druge djevojke, a nepovjerenje se širi na sve strane. "Opet neke cure pričaju da se s njima ljubiš van kamere", čuje se u jednom od suočavanja, dok zbunjenost i povrijeđenost postaju sve izraženije.

Podsjetimo, u vili 'Gospodina Savršenog' nedavno je zavladala napetost nakon što je jedna od kandidatkinja iznenada promijenila stranu, što je pokrenulo lavinu reakcija među djevojkama. Njezin potez mnoge je zatekao, a dok su neke pokušale ostati suzdržane, druge nisu skrivale nezadovoljstvo. "Bilo mi je baš prijatno i opušteno... pratila sam intuiciju", priznala je, no čini se da ta odluka nije svima dobro sjela.

Ubrzo su pale teške riječi. "Bolje da je nemam u svom timu jer će biti bezobrazna", poručila je jedna od djevojaka, jasno dajući do znanja što misli o cijeloj situaciji. No, druga strana nije ostala dužna. "Ova guska meni govori da sam promašila reality", uzvratila je bez zadrške, čime je sukob dodatno eskalirao. Ono što je započelo kao iznenadna odluka, brzo se pretvorilo u žestok verbalni okršaj, a odnosi u vili čine se narušeniji nego ikad prije.