FOTO Naš umirovljeni nogometaš bivšoj supruzi dugovao je čak 300 tisuća kuna za alimentaciju djece, prijetio mu zatvor

Njegov transfer u englesku Aston Villu uslijedio je 2001. godine za 5.8 milijuna funti, no na Otoku se nije snašao. Nakon povratka u Dinamo 2002. godine na posudbu, ponovo je bio efikasan, postigavši 15 golova u čak 24 utakmice.
Ako se prisjetimo, nakon što je u proljeće 2021. Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio bivšeg nogometaša Boška Balabana krivim zbog neuzdržavanja djece te ga osudio na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od godine dana, s uvjetnom kaznom od četiri godine, u srpnju pretprošle godine donesena je pravomoćna presuda prema kojoj je bivšem nogometašu opozvana uvjetna osuda te mu je određena zatvorska kazna od godinu dana zbog toga što je nakon uvjetne presude izbjegavao plaćanje uzdržavanja.
Kako je kajem 2023. godine doznala Slobodna Dalmacija, prema presudi Balaban je trebao ići u zatvor u siječnju 2024. jer nije podmirio dug za uzdržavanje djece koji sad već iznosi otprilike vrtoglavih 600.000 kuna.
Inače, bivši vatreni i Kraljica Hrvatske 1995., a danas poduzetnica Iva Radić, u braku su bili 17 godina, no nisu uspjeli ostati u dobrim odnosima niti zbog djece, zbog čega je Iva, kao njihov zakonski skrbnik, pravdu morala potražiti na sudu.
Nakon razvoda nagodili su se o visini uzdržavanja, no kako se on nije pridržavao dogovora, Iva je bila prisiljena pokrenuti ovrhu, što nije uspjelo jer je Balaban svu imovinu i prihode prenio u susjednu Bosnu i Hercegovinu.