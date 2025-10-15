FOTO Naš umirovljeni nogometaš bivšoj supruzi dugovao je čak 300 tisuća kuna za alimentaciju djece, prijetio mu zatvor

Umirovljeni nogometaš, Riječanin Boško Balaban danas, 15. listopada slavi svoj 47. rođendan. Boško Balaban karijeru je započeo u rodnoj Rijeci, gdje je pet godina igrao za NK Rijeku.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Igrajući na Kantridi, 1999. godine postigao je 15 golova, čime je postao najbolji napadač lige. Taj uspjeh odveo ga je u Dinamo, gdje je ponovo postao najbolji strijelac.
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Njegov transfer u englesku Aston Villu uslijedio je 2001. godine za 5.8 milijuna funti, no na Otoku se nije snašao. Nakon povratka u Dinamo 2002. godine na posudbu, ponovo je bio efikasan, postigavši 15 golova u čak 24 utakmice.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ono što je javnosti također bilo zanimljivo za njegov život, jest upravo privatnost, a čak 17 godina bio je u braku s poduzetnicom Ivom Radić. Ovaj bivši bračni par zajedno ima troje djece.
Foto:
Ako se prisjetimo, nakon što je u proljeće 2021. Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio bivšeg nogometaša Boška Balabana krivim zbog neuzdržavanja djece te ga osudio na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od godine dana, s uvjetnom kaznom od četiri godine, u srpnju pretprošle godine donesena je pravomoćna presuda prema kojoj je bivšem nogometašu opozvana uvjetna osuda te mu je određena zatvorska kazna od godinu dana zbog toga što je nakon uvjetne presude izbjegavao plaćanje uzdržavanja.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Za izdržavanje djece Balaban nije isplatio 300.000 kuna, a sud mu je naložio kako u roku od dvije godine mora isplatiti dug te uz to plaćati i redovitu alimentaciju.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kako je kajem 2023. godine doznala Slobodna Dalmacija, prema presudi Balaban je trebao ići u zatvor u siječnju 2024. jer nije podmirio dug za uzdržavanje djece koji sad već iznosi otprilike vrtoglavih 600.000 kuna.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Inače, bivši vatreni i Kraljica Hrvatske 1995., a danas poduzetnica Iva Radić, u braku su bili 17 godina, no nisu uspjeli ostati u dobrim odnosima niti zbog djece, zbog čega je Iva, kao njihov zakonski skrbnik, pravdu morala potražiti na sudu.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nakon razvoda nagodili su se o visini uzdržavanja, no kako se on nije pridržavao dogovora, Iva je bila prisiljena pokrenuti ovrhu, što nije uspjelo jer je Balaban svu imovinu i prihode prenio u susjednu Bosnu i Hercegovinu.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Nije joj preostalo ništa drugo nego da pravdu potraži na sudu, odnosno da pokrene kazneni progon.
Foto: Sinisa Hancic
Osim toga, nudila mu je više puta mogućnost da tužbu riješe mirnim putem, no on nije imao sluha za to.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Nije se pojavljivao ni na ročištima te je promijenio nekoliko odvjetnika kojima je otkazao punomoć, pisali smo ranije.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Ostale fotografije nekadašnjeg 'it' para pogledajte u nastavku naše galerije.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto:
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Marijan Delija/PIXSELL
Foto: Marijan Delija/24sata
