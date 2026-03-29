Lovro Juraga oduševio kao Vice Vukov: 'Ovo mi je bila iznimna čast'

Četvrta epizoda showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je večer ispunjenu vrhunskim interpretacijama i upečatljivim trenucima, a pobjedu je ovoga puta odnio Lovro Juraga koji je utjelovio legendarnog Vicu Vukova i izveo pjesmu ‘Dobro mi došel prijatel’. „Moja donacija ide u udrugu ‘Pružam ti ruku’ iz Umaga koja pomaže djeci“, poručio je Lovro te se osvrnuo na svoj nastup: „Na nastupu mi je bilo prekrasno. Jako mi je drago da sam pobijedio s Vicom Vukovom koji je jedan veliki hrvatski vokal. Siguran sam da će i moja obitelj biti jako sretna i zadovoljna zato što obožavaju Vicu Vukova. Sve što mogu reći je da mi je bila iznimno velika čast što sam ga mogao utjeloviti. Komentarima žirija sam također jako zadovoljan, oni su uvijek na visokom nivou. Lijepo je to uvijek čuti, pa i kad je neka kritika, jer smo ovdje, osim da se zabavimo, i da napredujemo.“ Žiri nije skrivao oduševljenje njegovom izvedbom. „Vjeruj mi, kad dirneš kao Zagorac Bosancu dušu – ti si uspio. Ti si ovdje pokazao vrhunski talent, prekrasnu energiju na sceni gdje si uživao u toj pjesmi i iznosio si je s takvom ljubavlju o kojoj danas govorimo. Sve ono što se možda spominje u nekim sevdalinkama, ti si potpuno drugačije donio tu dušu Zagorja na stvarno jedan prekrasan način i hvala ti na tome“, rekao je Enis Bešlagić, a Mario Roth se nadovezao riječima: „Ovo večeras je bila simfonija za moje uši. Vice Vukov je bio simbol dostojanstva i sve te njegove pjesme i dan-danas žive i zvuče snažno, emotivno i bezvremenski, a ti si večeras upravo takav bio.“

Večer je dodatno zapalio prvi veliki battle sezone u kojem su snage odmjerile Iva Ajduković i Laura Sučec, obje u ulozi Severine. Laura je izvela pjesmu ‘Mili moj’, a Iva pjesmu ‘Tvoja prva djevojka’, nakon čega su zajedno zaplesale i podigle atmosferu izvedbom hita ‘Italiana’ u duetu. Publika je bila na nogama, atmosfera je dosegnula vrhunac, a energiji nisu odoljeli ni članovi žirija koji su se pridružili plesu. Nakon spektakla Goran Navojec nije skrivao oduševljenje: „Ja mogu reći jednu stvar – velika je prednost u ovakvoj situaciji imati ovoliko talenta i ovoliko imitacije. Zaista, meni se kao vašem omiljenom članu prosudbene komisije zavrtilo u glavi. Stvarno ste bile predivne, ovo nije samo diplomatski odgovor – mi smo vidjeli Severinu koja je srela Severinu“, istaknuo je, dok je Mario kratko zaključio: „Djevojke, bile ste fantastične.“

U nastavku večeri Sven Pocrnić uskočio je u cipele Eda Sheerana i izveo pjesmu ‘Shivers’, donijevši na pozornicu ležernost i vokalnu sigurnost koja je oduševila žiri: „Ma Sven, što god se tebi kaže bilo bi previše. Ti si toliko muzikalan, taj tvoj vokal je toliko predivan. Bio si potpuno prirodan kao i on, čak i ti falseti koje koristi toliko su bili mekani i emotivni“, komentirao je Mario nakon nastupa.

Pravu plesnu euforiju na pozornicu je donio David Balint koji se transformirao u Carrapicha i izveo pjesmu ‘Tic Tic Tac’. „Ovo je bilo toliko veselo, skroz si me vratio u devedesete, u sretno djetinjstvo i bezbrižnost. Ovo je bilo predivno“, rekla je Martina, a njegov imenjak David Amaro ovoga je puta zakoračio u lik Zlatka Pejakovića i izveo njegov hit ‘Ako odem prijatelji’. „Zlatko Pejaković je glas koji je obilježio nekoliko desetljeća hrvatske zabavne glazbe, ima savršenu dikciju. Ti si nama večeras kroz ovu pjesmu, baš kao i Zlatko, prenio i tugu i nostalgiju i ponos“, istaknuo je Mario.

U talijansku glazbenu legendu Tota Cutugna transformirala se Nora Ćurković s pjesmom ‘L’italiana’. „Ja mislim da si ti iz Tota Cutugna izvukla sve što se dalo izvući, čestitam, bravo“, rekao je Goran, dok je Martina dodala: „Mislim da si možda do sad napravila najveći iskorak i najveći skok u svim svojim transformacijama. Donijela si i njegovu rašpicu i taj mediteranski šarm bez ikakvog pucanja glasa, stvarno sam ti vjerovala.“

Večer je zaokružila Dora Trogrlić koja je utjelovila Michaela Sembella i izvela kultni hit ‘Maniac’, vrativši gledatelje u zlatno doba osamdesetih. „Ti si nekako ovo zaokružila na kraju i podsjetila nas na vremena koja su bila, a opet s druge strane si ovo napravila fenomenalno i hvala ti na ovoj divnoj priči“, zaključio je Enis.

Četvrta epizoda emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' bila je emotivna, razigrana te prepuna dirljivih interpretacija, eksplozivnih nastupa i iznenađenja uz prvi battle sezone. Kandidati iz emisije u emisiju pomiču vlastite granice, a već iduće nedjelje u 20:15 donose novu dozu spektakla i nastupa o kojima će se pričati!