Sjećate li je se? Naša pjevačica vratila se na glazbenu scenu nakon 19 godina pauze

Nakon gotovo dva desetljeća izbivanja s glazbene scene, Paola Valić Bekić vraća se pod umjetničkim imenom Paola V i otvara novo, autorski snažno poglavlje svoje karijere singlom “TRAUMA”, koji je dostupan na svim streaming platformama. Kroz emotivno ogoljen tekst i suvremeni zvuk, pjesma vodi slušatelja kroz proces suočavanja sa sobom, pretvarajući bol u oslobađajuće iskustvo. Upravo ta autentičnost čini ovu pjesmu snažnim povratničkim singlom koji ne predstavlja nastavak prošlosti, već jasnu evoluciju – zreliju, fokusiraniju i osobniju nego ikad prije. Singl ujedno najavljuje i nadolazeći album koji će dodatno istraživati teme identiteta, emocija i unutarnje transformacije. “‘TRAUMA’ je za mene više od pjesme, to je proces. Nastala je iz potrebe da razumijem i prihvatim stvari kroz koje sam prošla i pretvorim ih u nešto što ima smisla. Vjerujem da će se svatko tko je prolazio kroz teške trenutke prepoznati u njoj” izjavila je Paola V.

Svoju karijeru započela je početkom 2000-ih albumom Najbolja, a publika je pamti po singlovima poput “Sad ja sam ta”, kao i suradnji s grupom PlayOne na pjesmi “I Like U” te singlu „Papaya“. Već tada njezin rad prelazi lokalne okvire, a turneje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji označile su početak međunarodnog puta koji sada dobiva novo, zrelije i jasno usmjereno poglavlje.

Danas živi i stvara u Oslu, gdje razvija autorski projekt usmjeren prema globalnoj publici. Sve pjesme potpisuje sama, u suradnji s mladim autorom Tonijem Grbešićem, a njezin novi glazbeni izričaj donosi moderan, emotivan zvuk na engleskom jeziku. Osim glazbe, Paola V posljednjih godinu dana u Oslu gradi i projekt Velvet Voice, kroz koji organizira inovativne glazbene kvizove i projekte koji spajaju edukaciju i umjetnost, u suradnji s DJ-em Dariom Mexom. Time je uspjela izgraditi autentičnu zajednicu i umjetnički identitet u međunarodnom okruženju.

“Odabrala sam ime Paola V jer predstavlja spoj mog identiteta i brenda Velvet Voice. To je ono što danas jesam – autentična, snažna i iskrena u svom izrazu. Ovo je moj novi početak” dodaje umjetnica. Singl “TRAUMA” označava početak novog autorskog poglavlja u kojem Paola V otvara osobniji, iskreniji prostor, pozivajući slušatelje na introspektivno putovanje i zajedničko dijeljenje emocija.