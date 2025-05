'Zbog ovoga smo potpisali predbračni ugovor': Najpoznatija loto djevojka progovorila o braku s moćnikom

Najpoznatija loto djevojka bivše države, Suzana Mančić i Simeon Ocomokos već 24 godine dijele život, od čega su posljednjih pet u braku. Njihov put nije bio bez izazova - suočavali su se s nesuglasicama i svađama, no učvrstili su svoj odnos potpisivanjem svojevrsnog predbračnog ugovora. Zanimljivo je da je inicijativa za ovaj ugovor došla od same Suzane, motivirana brigom za Simeonove kćeri. Njihov susret bio je neočekivan i gotovo filmski. Umjesto planiranog nastupa, Suzana se našla na večeri koja će se pokazati ključnom za njezin životni put. Ta naizgled obična večer postala je prekretnica u njezinoj osobnoj priči.

- Imali smo zajedničkog prijatelja koji me pozvao jedan dan, kaže: "Molim te, vrlo kratak briefing, što ćeš popiti, kavu, slušaj, prijatelj mi je s fakulteta, znaš koliko moja Lula", njegova supruga, "i ja tebe volimo, i koliko se ponosimo što si ti naš prijatelj, ali pored svih tvojih kvaliteta, ti nikada nisi znala izabrati muškarca". I tu ja počnem se smijati kao luda - rekla je Suzana za srpske medije prisjećajući se tog razgovora s prijateljem.

U tom trenutku je, kaže, bila "u nekoj bezveznoj vezi", a prijatelj joj je rekao: "Imam za tebe Grka". - I u kratkim crtama mi ga opiše. Ja onako vrlo skeptična, kaže, idemo večeras svi na večeru. Ja imam nastup, još sam pjevala tada, međutim, ne odem ja na nastup i mi odemo svi na večeru. I što se njega tiče, to je stvarno bila ljubav na prvi pogled. On kako me vidio, još sam ja nešto i zapjevala tamo, svijeće, romantika, on je pao. A ja sam ostala onako... Zapravo, taj moj prijatelj nas je najbolje procijenio. I ostali smo zajedno 22 godine, 23. Od čega smo 5 godina u braku - rekla je Suzana svojedobno.

Suzana je sanjala o vjenčanju u Veneciji, gradu koji joj je posebno prirastao srcu. Romantična ideja o izricanju zavjeta u tom čarobnom talijanskom gradu bila je njihov prvobitni plan. - Da, da i onda se Branka Nevistić uda u Veneciji i kažem da mi je ona ukrala ideju - s osmijehom je ispričala Suzana. Ne krije da se dogodi da se ona i Simeon posvađaju, pa čak i da ne razgovaraju po dva-tri dana.

- Jednostavno, dobro smo se spojili i dobro se razumijemo. I, jednostavno da nekad iskra znate kakva pa se posvađamo, pa leti perje, pa ne pričamo dva-tri dana i tako. Ali to sve brzo prođe i vjerojatno nekad je on nervozan, nekad sam ja nervozna - kaže Suzana i ističe da se osjeća ne samo voljenom nego i zaštićenom ženom.

Unatoč dugogodišnjoj vezi, par je odlučio ozakoniti svoj odnos tek nakon što su potpisali svojevrsni predbračni ugovor. Zanimljivo je da je upravo Suzana inzistirala na ovom dokumentu, vodeći računa o interesima Simeonovih kćeri. - Na moj prijedlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj djeci, što kod nas ne postoji. Kod nas, u nasljednom pravu, hajde prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove kćeri imaju strah ili da se možda on boji kako će njegove kćeri reagirati - kaže Suzana i dodaje da je sve imalo veze s imovinom.

- Jasno, oko imovine. Da, da, oko imovine - kaže Suzana a na pitanje jesu li je Simeonove kćeri prihvatile kao osobu odgovorila je:

Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam previše i lijepa i raspoložena i atraktivna. I vidjele su da im je tata previše zaljubljen i to vjerojatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj ranoj mladosti. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali nakon 22 godine. I onda mi padne na pamet, mislim si, što meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekla, hajde da se mi lijepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što zapravo i nije predbračni ugovor, nešto se to kod bilježnika definira što je moje, što je tvoje, stečeno prije braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo djevojkama.

