Ella Dvornik pozirala u badiću, no jedna druga fotka je privukla pažnju pratitelja: 'Došla sam vidjeti jel' se zna tko je to'

Influencerica Ella Dvornik još uvijek objavljuje fotke iz Egipta gdje je bila na odmoru. Ella je pokazala kako je uživala na odmoru, a u seriji fotografija jedna je mnogima upala u oko. Naime, riječ je o fotki na kojoj grli nepoznatog muškarca. Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica nije otkrila tko je muškarac na slici, te mu je odrezala glavu iz kadra. Naravno, odmah su se počeli nizati komentari: - Ja sam došla vidjeti jel se zna ko je "Nepoznati" - napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: - Sad će svi 'A tko je muški'.

Naša poznata influencerica Ella Dvornik uvijek je spremna na avanturu i dijeljenje svojih iskustava bez uljepšavanja. Nedavno se, isto tako, javila svojim brojnim pratiteljima na Instagramu iz Hurghade u Egiptu. No, umjesto idiličnih prizora s pješčanih plaža, Ella je, u svom prepoznatljivom stilu, ponudila urnebesan i brutalno iskren osvrt na kulturološke razlike i specifičnosti koje su je dočekale u ovoj popularnoj turističkoj destinaciji. Kroz seriju fotografija koje dočaravaju noćni život i ulice Hurghade, ali i neke prilično bizarne detalje. Prva stvar koja je Elli zapela za oko, ili bolje rečeno, izazvala nevjericu i smijeh, jest sveprisutnost kopija.

"Prvo ja ne znam dal su ovdje uopće vidjeli kako izgledaju originali kopija koje prodaju," započela je Ella svoju listu opažanja, dodavši emotikon koji plače od smijeha. Ovo zapažanje nije nimalo čudno za mnoge turističke destinacije poznate po bazarima i uličnoj prodaji, no Ella je otišla korak dalje, istaknuvši da se ne radi samo o modnim dodacima ili odjeći. "Znači sve je kopija svega. Čak su i lijekovi kopija lijekova," napisala je. Druga točka Elline egipatske sage tiče se prijevoza, konkretno taksija. "Koliko god daš para taksisu tražit će još, tak da samo mu uvalim pare i pobjegnem iz auta kao pravi Balkanac," opisala je Ella svoju taktiku, izazvavši salve smijeha kod svojih pratitelja koji se mogu poistovjetiti s ovakvim situacijama.

Povezano s cijenama, Ella nastavlja: "Očekuju da se cjenkaš. Mislim da je najbolje odmah sve spustit za 63,5% iz nasumičnih razloga i to je to." Dodaje i važnu napomenu: "Turisti plaćaju sve 5 puta više." Ellina lista ne bi bila potpuna bez spomena životinja. "Egipatske mačke su totalno drugačije," primijetila je Ella, dodavši emotikone koji izražavaju oduševljenje. No, nakon simpatičnih mačaka, uslijedio je kulturološki šok druge vrste. "Najviše me užasnuo ovaj natpis da baciš wc papir u kantu. Zamisli da kakaš i bacaš papir u kantu, ne hvala," iskreno je priznala Ella, priloživši i fotografiju natpisa kao dokaz.

