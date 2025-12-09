Naši Portali
BREAKING
PORNOGRAFSKI SADRŽAJ

Viralna OnlyFans zvijezda u nevolji: Bonnie Blue uhićena na Baliju i prijeti joj 12 godina zatvora

09.12.2025.
u 22:00

Strani mediji izvještavaju kako je Bonnie, pravog imena Tia Billinger policija u Baliju privela jer se sumnja da je ona i grupa muškaraca s kojima je bila sudjelovala u snimanju pornografskog sadržaja

Zvijezda filmova za odrasle i kreatorica sadržaja za odrasle Bonnie Blue mogla bi se suočiti s do 12 godina zatvora nakon što je uhićena na Baliju. Strani mediji izvještavaju kako je Bonnie, pravog imena Tia Billinger policija u Baliju privela jer se sumnja da je ona i grupa muškaraca s kojima je bila sudjelovala u snimanju pornografskog sadržaja, a te aktivnosti su u Indoneziji strogo zabranjene.  Riječ je o takozvanoj „BangBus“ turi i navodno je Bonnie unajmila kombi (tzv. „BangBus“) i planirala producirati eksplicitne video-materijale s turistima što je kod lokalnih vlasti izazvalo prijave i policijsku raciju. Zaplijenjen kombi s natpisom “BangBus”, za koji vlasti kažu da nije registriran na način koji bi bio legalan u Indoneziji, a zajedno s Bonnie privedeno je i 17 muških turista između 19 i 40 godina.

Na mjestu gdje je Bonnie navodno trebala snimati pornografski sadržaj, zaplijenjena je kamermanska oprema, lubrikanti, kondomi i drugi predmeti koje se povezuju s produkcijom pornografije. Stekla je medijsku pažnju kada je tvrdila da je u jednome danu (12 sati) imala seksualne odnose s 1.057 muškaraca,  što je navodni “rekord”.  Zbog svojih ekstremnih “izazova” i stila života često izaziva kontroverze te je u industriju za odrasle ušla prvo kao model, a potom je pokrenula svoj profil na platformi OnlyFans. U 2025. joj je navodno iznos prihoda s OnlyFans-a bio iznimno visok i neki mediji spominju da je ona jedna od najplaćenijih kreatorica sadržaja za odrasle. 

Također je poznata po „seks izazovima“ na platformi OnlyFans, kontroverznim sadržajima, i provokativnim izjavama. U intervjuima je imala izjave koje su dodatno uznemirile dio javnosti pa je tako jednom prilikom podržala ideju da „muškarci varaju svoje supruge ako ih one ne zadovoljavaju“, što je izazvalo osude.

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!