Zarađivao je milijune, seksao se sa ženama i muškarcima, drogirao se i pio, a onda je teška dijagnoza sve promijenila

Još jedan od onih kojima su slava i droga pojele mozak, ‘’Zašto bi nam trebala biti bitna priča o nekom tipu koji je imao milijune i život kakav ne možemo zamisliti ni u snovima’’, komentari su se nizali brzinom munje nakon što je otkriveno da na Netflix dolazi dokumentarac o glumcu Charlieju Sheenu. A onda je dokumentarac stigao i ljudima su pale vilice. Kritičari nisu bili blagi, naravno, većina ih piše kako se Charlie ne kaje zbog problema u koje je uvalio sve oko sebe za vrijeme najveće ovisnosti. Njegov tata Martin i brat Emilio odbili su sudjelovati u dokumentarcu pa njihovu perspektivu nismo čuli, ali zato smo čuli uvijek karizmatičnog Sheena koji uz pregršt detalja govori o svim svojim demonima.

Ali čuli smo i njegove bivše žene Denise Richards i Brooke Mueller, dilera Marca koji je novcem koji je zaradio zbog Charlieja kupio stan, hollywoodsku madam Heidi Fleiss, prijatelja iz djetinjstva Seana Penna i brata Ramona. Emilio i Martin navodno se nisu htjeli petljati u to i željeli su da glumac sam ispriča svoju priču, ali iz dokumentarca je očito da otac nikada nije odustao od svog sina čak ni u najgorim trenucima. A koji su to najgori trenuci? Tablete, alkohol i crack. No nećemo vam prepričavati dokumentarac, jer nema smisla, nego ćemo kroz priču o njegovu životu provući neke od možda najzanimljivijih činjenica. Charlie Sheen rođen je kao Carlos Irwin Estevez u New Yorku 1965. Ima dva starija brata, Ramona i Emilia – s kojim se uvijek natjecao, te mlađu sestru Renee. Godine 1970. obitelj se preselila u Kaliforniju, a već tri godine poslije Carlos Estevez dobio je svoje prve uloge u filmovima u kojima je glumio i njegov otac, ‘Badlands’ i ‘The Execution of Private Slovik’. Tijekom srednje škole s prijateljima Seanom Pennom i Robom Loweom te bratom Emiliom snimio je filmove svojom Super-8 kamerom. S Laurom Dern i Georgeom Clooneyem glumio je u hororu ‘Grizzly II: The Predator’, koji i sam u dokumentarcu naziva užasnim, no taj film nije ugledao svjetlo dana sve do 2021. Snimajući ga prvi je put koristio svoje umjetničko ime Charlie Sheen.

Ipak, sreća mu se osmjehnula već iduće godine kada se pojavio u filmu ‘Red Dawn’ uz bok glumcima kao što su Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Lea Thompson i Jennifer Grey. Nakon toga mu je stvarno krenulo pa je glumio i u hit-filmovima kao što su ‘Lucas’ i ‘Ferris Bueller’s Day Off’. No pravu slavu stekao je tek kada ga je redatelj Oliver Stone pozvao da glumi u filmu ‘Vod smrti’ (‘Platoon’). Ulogu je trebao dobiti njegov brat Emilio, ali on nije mogao zbog rasporeda snimanja. Film je osvojio četiri Oscara i Charlie je opet radio sa Stoneom na filmu ‘Wall Street’. Iako je to u 90-ima bio veliki hit u Hollywoodu, upravo tada su počeli i svi Charliejevi problemi. Zbog konzumacije kokaina završio je u zatvoru 1995. Iste godine priznao je na sudu da je u bordelu koji je vodila Heidi Fleiss potrošio čak 50.000 dolara (kako u dokumentarcu objašnjava, mislio je da je galantan jer plaća i prijateljima, ali tek je poslije shvatio da time njegova optužnica postaje gora nego da je plaćao samo za sebe). Dvije godine potom kažnjen je zbog napada na bivšu djevojku Brittany Ashland. Nakon toga opet je završio u bolnici nakon što se predozirao i zamalo umro pa je morao ponovno na odvikavanje.

Tijekom tog vremena glumio je u akcijskom trileru ‘Navy Seals’, komediji ‘Men at Work’ i krimi-drami ‘The Rookie’. Svoj komičarski talent pokazao je u filmovima ‘Hot Shots!’ i ‘Hot Shots! Part Deux’, no nastavio je snimati akcijske filmove, među kojima se našao i film ‘Tri mušketira’. Baš se na to vrijeme osvrnuo u podcastu ‘Impaulsive’ Logana Paula. Paulov suradnik Mike Majlak otvoreno govori o svojoj ovisnosti o heroinu, a spomenuo ju je i u ovoj epizodi emisije u kojoj je sudjelovao i Sheen. Glumac je kazao kako je heroin jedina droga koju nikada nije probao. – Znaš, heroin je jedina droga koju nisam nikad isprobao. Nije mi žao jer nisam znao što je to točno i vidio sam heroin kao drogu koju uzmeš jednom i onda je trebam koristiti svaki dan dok ne umrem.

Majlak mu je rekao da ima potpuno pravo. Sheen je objasnio svoj prvi kontakt s heroinom. – Bila je to 1993., snimao sam ‘Tri mušketira’, ali trebao sam otići i vratiti se i putovao sam na set kroz Njemačku. Stali smo u Hamburgu i bio sam s vozačem limuzine, Rekao sam mu: ‘Možeš li mi nabaviti neko sranje?’ ... Mislio sam da zna da mislim na kokain, ne? I on ulazi u neki bar i vraća se. Na stražnje sjedalo mi dodaje neku vrećicu. Ja otvaram, u autu je jako tamno. Uzmem malo, nemam ni žlicu ni nož kraj sebe prinesem nosu i kad smo prošli svjetlo jednog puba, shvaćam da je to neka smeđa tvar. Vozaču je objasnio da to nije ono što je tražio, a on mu je uzvratio na njemačkom naglasku: ‘O schnee, htjeli ste schnee’ što je njemačka riječ za snijeg (snow) – kokain. – Mislim da sam tada bio nadomak smrti – izjavio je Sheen. U dokumentarcu je, s druge strane, spomenuo kako je jednom pošmrkao toliko kokaina da mu je 18 sati curila krv iz nosa. A kada je redatelj primijetio da stalno spava za vrijeme snimanja filma, tražio je da mu daju čašu leda i onda je otišao u kupaonicu i gurnuo si kockicu leda direktno u stražnjicu. – Nikad to prije nisam učinio, ali čovječe, tako me razbudilo da sam uspio snimiti scenu. Tu je bila riječ o filmu ‘Free Money’ za koji je isto rekao da je bio grozan te da je tu ulogu prihvatio samo kako bi mogao financirati svoju ovisnost. U 90-ima je upoznao i svoju prvu suprugu, manekenku Donnu Peele. Nakon samo šest tjedana vjenčali su se u Malibuu u Californiji 3. rujna 1995. – Baš kad sam pomislio da sam najsretniji čovjek na svijetu, postao sam još sretniji - izjavio je nakon ceremonije i nastavio: – Ona je moja najbolja prijateljica i mi smo srodne duše. Brak se raspao za šest mjeseci. U medijima je Charlie izjavio da je trebao uzeti više vremena da upozna Donnu prije nego što je rekao ‘uzimam’, te da mu se činilo da ne može disati tijekom braka.

Oko 2000-tih Sheen je završio u seriji ‘Spin City’ kao zamjena za glumca Michaela J. Foxa koji je baš u to vrijeme otkrio svoju dijagnozu Parkinsonove bolesti. U to vrijeme malo se primirio, a tada je upoznao i glumicu Denise Richards. Prvi spoj imali su u listopadu 2001., gledali su bejzbolsku utakmicu u njegovu stanu. Denise je tada shvatila da je on čovjek za nju. – Znala sam da je on taj, ali nisam ga htjela preplašiti i reći mu: ‘Ti si moj budući muž’, pa da pobjegne od mene. No zaljubio se brzo i Charlie pa su se zaručili samo tri mjeseca nakon prvog spoja. U braku su dobili kćer Sami, a petnaest mjeseci nakon nje rodila se i njihova druga kći Lola Rose. Sami ima svoj TikTok profil i Only Fans kanal. Tamo ponekad spomene svog oca s kojim je danas u zategnutim odnosima, a nije u dobrim odnosima ni sa sestrom Lolom za koju kaže da je pretjerano religiozna. Kada se rodila Lola, veza ovog para već je bila na klimavim nogama i Richards je zatražila razvod, a iako su se pokušavali pomiriti do 2006. bili su razvedeni. Tada je zatražila i zabranu prilaska jer joj je navodno prijetio smrću. Razvod nije bio kraj drame za ovaj par. Sheen je 2015. nazvao Richards najgorom živućom majkom. Napisao je da je pelena koja curi i da joj je dao 30 milijuna dolara. Nastavio je kritizirati i nju kao glumicu napisavši da ne bi mogla glumiti da joj je vruće u vatri ni da je mokra u bazenu. Naravno, ne možemo ne spomenuti seriju ‘Dva i pol muškarca’ zbog koje se zapravo većina ljudi zaljubila u Sheena kao glumca. U seriji je počeo glumiti 2003.

Za ulogu Charlieja Harpera, zločestog dečka koji piše jinglove i ne želi se skrasiti, pokupio je četiri nominacije za nagradu Emmy, te dvije nominacije za nagradu Zlatni globus. Do 2008. bio je najplaćeniji glumac na televiziji i zarađivao je više od 800.000 dolara po epizodi, a već dvije godine poslije po epizodi je zarađivao čak 1,8 milijuna dolara. Novac mu nije puno znači jer je sve dublje zaglibio u ovisnost. U to vrijeme, kao i Matthew Perry za vrijeme snimanja ‘Prijatelja’, gutao je tablete, a onda se opet prebacio na drogu i alkohol. Godine 2011. zaustavilo se snimanje ‘Dva i pol muškarca’ kako bi Sheen mogao na miru otići na rehabilitaciju, a u veljači iste godine, samo mjesec dana nakon početka pauze, Charlie je završio u emisiji Alexa Jonesa i tamo je popljuvao kreatora serije Chucka Lorrea, te je govorio protiv žena i anonimnih alkoholičara. Lorrea je u potom za TMZ nazvao glupim malim čovjekom te dodao da ga posjeduje. U oba intervjua Lorrea je vrijeđao i antisemitskim izjavama. Zbog toga je dobio otkaz te ga je u seriji zamijenio Ashton Kutcher. A nakon razvoda od Richards upoznao je Brooke Mueller, investitoricu u nekretnine. Zaručili su se 2007. i već iduće godine su bili su braku. – Ona je jednostavna, jako me voli, pametna je i da su svi tako sretni kao ona kada mene vidi da dolazim na vrata, moj život bio bi savršen – rekao je. Već 2009. godine postali su roditelji blizanaca, Boba i Maxa. Iste godine Charlie je uhićen jer joj je – pogađate, prijetio ubojstvom. Samo dvije godine poslije uslijedio je razvod i Charliejev totalni pad u ponor cracka.

Kada se razveo od Brooke, te dobio otkaz iz ‘Dva i pol muškarca’, gledali smo čovjeka koji doslovno propada od mentalne bolesti i droge, a mnogi među nama – čini mi se – navijali su za njega. Te godine dijagnosticiran mu je i HIV, što bi stvarno svakoga potpuno slomilo, bez obzira na to što je danas medicina napredovala i ta bolest više ne znači smrtnu presudu kao što je bilo u 80-ima. Te godine izašao je intervju za ABC-jev 20/20 u kojem ga je novinarka Andrea Canning pitala: ‘Ima li droge u ovoj kući’. Charlie joj je odgovorio: – Ne da ja znam za to. Ako ima, nađite je i dajte mi je odmah. Da znam da ima droge u kući, našao bih je i bacio. Nije to neka velika stvar. Oh, droga u kući, svi ćemo umrijeti. Dao je još gomilu inkoherentnih intervjua i izjava i svi se sjećamo da je termin ‘winning’ (pobjeđujem) postao njegov zaštitni znak. To je potaknulo i turneju koja je brzo propala.

Sve do 2017. trajala je njegova borba s ovisnostima, a sada kaže da je već osam godina čist. U dokumentarcu se naravno dotaknuo i dijagnoze HIV-a, ali i činjenice da je u jednom trenutku okrenuo i spolnim odnosima s muškarcima. – To je oslobađajuće priznati. Nije prošao vlak kroz restoran, klavir nije pao s neba, nitko me nije upucao. Pa što onda? Bilo mi je jako zabavno i život ide dalje. Pogledajte u kakvom je stanju naš svijet. Gledajte ovaj neispražnjeni WC u kojem živimo danas i kamo idemo. Ako me netko ne želi zaposliti jer sam ‘sve to napravio’, nema veze. Ionako nisam htio raditi s tobom.

Osim dokumentarca, objavljena je i Sheenova nova knjiga, memoari pod nazivom ‘The Book of Sheen’ u kojima još detaljnije govori o svom životu, pa se može reći i da je dokumentarac bio nekakav ‘preview’ ili reklama za ono što se može pročitati u knjizi. Charlie se želi vratiti glumi, ali se trenutačno ne žuri s tim. Nedavno smo ga mogli vidjeti u HBO-ovoj seriji ‘Bookie’, glumio je u drugoj sezoni, ali kaže da mu taj posao više nije prioritet. Fokusirao se na obitelj, u dokumentarcu je otkriveno da je u najboljim odnosima sa sinovima Maxom i Bobom, koji s njim žive, te kćeri Lolom s kojom ide na pedikure i pije smoothieje.