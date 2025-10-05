FOTO Ovo morate vidjeti! Severina pozirala u jednoj od najseksi kombinacija ikad, pokazala nevjerojatne noge

Pjevačica Severina ponovno je dokazala zašto već desetljećima suvereno vlada regionalnom scenom. Nakon mjesec dana pauze, pjevačica se vratila na pozornicu jača nego ikad i svojim nastupom u njemačkoj dvorani Stadthalle Offenbach u Frankfurtu doslovno bacila publiku u trans. Svojim je obožavateljima na Instagramu podijelila seriju fotografija s koncerta, a osim nevjerojatne atmosfere, svima je za oko zapela njezina ultra provokativna i odvažna modna kombinacija koja je malo toga ostavila mašti.

Severina je na pozornicu izašla u haljini u boji kože, koja je bio ukrašea svjetlucavim crnim zvijezdama strateški raspoređenim da prekriju samo najintimnije dijelove. Ova hrabra kreacija, koju potpisuje njezin dugogodišnji suradnik i proslavljeni dizajner Juraj Zigman, savršeno je naglasila njezinu besprijekornu figuru i duge noge, a cijeli je look zaokružila elegantnim crnim chokerom i visokim sandalama. Fotografije prikazuju Severinu u punoj snazi – dok pjeva s neizmjernom strašću, pleše i s osmijehom na licu komunicira s publikom koja je svaku pjesmu pjevala uglas. Energija koja pršti sa slika gotovo je opipljiva, a jasno je da je pjevačica jednako uživala kao i njezini fanovi.

"Stadthalle Offenbach / Frankfurt, bila je to predobra noć. Nakon mjesec dana, napokon ponovno s bendom. Vidi se da smo se odmorili, krenuli smo jako u nastavak turneje", napisala je Severina u opisu objave, najavivši i svoj idući koncert. Njezine riječi odišu srećom i zadovoljstvom što je ponovno sa svojim glazbenicima i vjernom publikom, a taj osjećaj se prelio i na njezine pratitelje na društvenim mrežama.

Komentari ispod objave planuli su u trenu. Obožavatelji i prijatelji obasuli su je komplimentima, a mnogi su se složili da izgleda bolje no ikad. Poruke poput "hot", "gorgeous" i brojna srca samo su se nizala.

Ovaj spektakularni koncert u Frankfurtu samo je uvertira u ono što njezine obožavatelje u Hrvatskoj tek čeka. Naime, ovaj nastup označava početak nastavka njezine turneje koja će svoj vrhunac doživjeti krajem godine velikim koncertima u domovini. Severina je već najavila nastupe u Splitu 24. listopada 2025. te čak dva koncerta u Zagrebu, 7. i 8. studenog, pri čemu je prvi zagrebački koncert već rasprodan mjesecima unaprijed, što samo potvrđuje njezin status glazbene dive čiji se nastupi s nestrpljenjem iščekuju.