FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
Dino Bubičić, nekadašnji poznati maneken, rođen je 26. svibnja 1982. godine. Njegovo ime posebno je odjekivalo u prvoj dekadi 2000-ih, kada je bio prisutan na modnim pistama, ali i u žutim medijima, koji su pratili njegov turbulentan privatni život i karijeru.
Nakon što je postao mister, objavio je knjigu ''Od dilera do mistera'' čiji se sadržaj prepričavao danima. Sudjelovao je i u reality showu ''Farma'' gdje je upoznao bivšu misicu Ivanu Paris i oženio se, a nakon ulaska u bračne vode Dino se potpuno posvetio obiteljskom životu.
Par koji ima dvoje djece, u međuvremenu se i rastao. - Odlazak u zatvor sam je po sebi brutalan. Neki su se znali šaliti: "Joj, da mi je otići u zatvor da se malo odmorim." Nije baš tako, nikome ga ne bih preporučio – kazao je Dino za Story. Iza rešetaka završio je zbog dilanja droge u ranim dvadesetim godinama.
– Zatvor sam doživio kao veliku životnu školu i odradio sam ga najbolje što sam mogao. Dogurao sam do kuhinje, isprva sam prao posuđe, s vremenom sam postao glavni pomoćni kuhar. Imao sam 21, 22 godine i došao sam do ocjene da imam pravo na izlete u grad. Iz tog mraka izvukao sam najbolje, a izlaskom iz zatvora okrenuo sam se novom životu – rekao je Bubičić koji je bio osuđen na godinu i sedam mjeseci zatvora, a iz njega je izišao pet mjeseci ranije.
U intervjuu se Dino dotakao i razvoda od Ivane Paris i rekao kako ga je to životno poglavlje poprilično shrvalo.– Razvod me dosta pogodio jer sam ulaskom u brak sam sebi zadao "teret". Kako sam dijete rastavljenih roditelja, rekao sam si da neću dopustiti da moja djeca to proživljavaju. Ali kada vidiš da nešto ne ide, bolje je pustiti nego forsirati. Barem sam probao i dao sve od sebe – izjavio je Bubičić za Story.
Svjetla pozornice zamijenio je drugim biznisom i sada radi na moru te priznaje da mu modni svijet uopće ne nedostaje. Iako njegov brak s Ivanom Paris nije potrajao te su se razveli 2019., bivši supružnici ostali su u dobrom odnosu te zajedno odgajaju dvojicu sinova.