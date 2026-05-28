Maloljetna kći Tysona Furyja udala se u bijelim kroksicama i s mužem je uselila u kamp-kućicu

Kći boksačkog prvaka Tysona Furyja, 16-godišnja Venezuela Fury, nekoliko dana nakon vjenčanja pokazala je dom u kojem će živjeti sa suprugom Noahom Priceom. Mlada influencerica i kći slavnog boksača na TikToku je objavila fotografije njihova novog doma, a mnoge je iznenadilo to što se par nije uselio u raskošnu obiteljsku vilu kakva je prikazana u Netflixovu realityju At Home with the Furys, nego u luksuznu mobilnu kućicu. “Naš prvi zajednički dom. Tako sam ponosna na svog Noaha”, napisala je Venezuela uz objavu. Fotografije prikazuju moderno uređenu unutrašnjost s prostranim dnevnim boravkom, velikim televizorom i kaminom, elegantnom kuhinjom sa svijetlim ormarićima i zlatnim detaljima te kupaonicom s velikom kadom i zidovima u imitaciji mramora. Par je pokazao i spavaću sobu s mnogo prostora za odlaganje.

Iako je riječ o mobilnoj kućici, brojni pratitelji komentirali su da njihov dom izgleda luksuznije od mnogih stanova i kuća. “Ovo je vrhunska luksuzna kamp-kućica”, napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi stali u obranu mladog para nakon kritika koje su se pojavile na društvenim mrežama. Venezuela i 18-godišnji Noah Price vjenčali su se 16. svibnja na privatnoj ceremoniji na Otoku Man. Vjenčanju su prisustvovali članovi obitelji Fury, među njima i Tyson Fury sa suprugom Paris. Ceremonija je bila zatvorena za javnost, no britanski mediji pišu da su kamere snimale njihov poseban dan za novu sezonu reality emisije o obitelji Fury. Venezuela je za tu prigodu nosila vjenčanicu, koju je kombinirala s bijelim kroksicama.

Jeste li primijetili čudne gestikulacije Lelekica tijekom proglašenja glasova u finalu Eurovizije?

Par se zaručio prošle godine tijekom proslave Venezuelina 16. rođendana. Iako je vrlo mlada, njezina majka Paris Fury ranije je javno podržala kćerinu odluku o udaji, istaknuvši da se i sama zaručila sa 17 godina.