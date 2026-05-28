Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MODNA KATASTROFA

Maloljetna kći Tysona Furyja udala se u bijelim kroksicama i s mužem je uselila u kamp-kućicu

Foto: Profimedia
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 00:15

Mlada influencerica i kći slavnog boksača na TikToku je objavila fotografije njihova novog doma, a mnoge je iznenadilo to što se par nije uselio u raskošnu obiteljsku vilu kakva je prikazana u Netflixovu realityju At Home with the Furys, nego u luksuznu mobilnu kućicu.

Kći boksačkog prvaka Tysona Furyja, 16-godišnja Venezuela Fury, nekoliko dana nakon vjenčanja pokazala je dom u kojem će živjeti sa suprugom Noahom Priceom. Mlada influencerica i kći slavnog boksača na TikToku je objavila fotografije njihova novog doma, a mnoge je iznenadilo to što se par nije uselio u raskošnu obiteljsku vilu kakva je prikazana u Netflixovu realityju At Home with the Furys, nego u luksuznu mobilnu kućicu. “Naš prvi zajednički dom. Tako sam ponosna na svog Noaha”, napisala je Venezuela uz objavu. Fotografije prikazuju moderno uređenu unutrašnjost s prostranim dnevnim boravkom, velikim televizorom i kaminom, elegantnom kuhinjom sa svijetlim ormarićima i zlatnim detaljima te kupaonicom s velikom kadom i zidovima u imitaciji mramora. Par je pokazao i spavaću sobu s mnogo prostora za odlaganje.

Iako je riječ o mobilnoj kućici, brojni pratitelji komentirali su da njihov dom izgleda luksuznije od mnogih stanova i kuća. “Ovo je vrhunska luksuzna kamp-kućica”, napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi stali u obranu mladog para nakon kritika koje su se pojavile na društvenim mrežama. Venezuela i 18-godišnji Noah Price vjenčali su se 16. svibnja na privatnoj ceremoniji na Otoku Man. Vjenčanju su prisustvovali članovi obitelji Fury, među njima i Tyson Fury sa suprugom Paris. Ceremonija je bila zatvorena za javnost, no britanski mediji pišu da su kamere snimale njihov poseban dan za novu sezonu reality emisije o obitelji Fury. Venezuela je za tu prigodu nosila vjenčanicu, koju je kombinirala s bijelim kroksicama.

Jeste li primijetili čudne gestikulacije Lelekica tijekom proglašenja glasova u finalu Eurovizije?
1/18

Par se zaručio prošle godine tijekom proslave Venezuelina 16. rođendana. Iako je vrlo mlada, njezina majka Paris Fury ranije je javno podržala kćerinu odluku o udaji, istaknuvši da se i sama zaručila sa 17 godina.

Ključne riječi
Venezuela Fury Tyson Fury showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: Meri Cetinić nastupala na prvoj večeri Dalmatinske šansone
8
GLEDAMO JE U TLZP

Naša pjevačica otkrila kako je izgubila 23 kg u 8 mjeseci: 'Jedna stvar bila je ključna'

''Promjena prehrane bila je ključna – rekla bih čak i važnija od same fizičke aktivnosti. Naravno, kombinacija s kretanjem dala je najbolje rezultate. Najveći izazov na početku bio mi je izbaciti slatkiše i kruh. To su bile moje slabe točke, uz to što sam dan započinjala s dvije kave sa šlagom i šećerom na prazan želudac, a prvi pravi obrok bio bi tek ručak, rekla je Iva Ajduković

"Euphoria" television series premiere in Los Angeles
Video sadržaj
2
ne bira sredstva do cilja

Kontroverze, golišave scene i milijuni na računu: Tko je zapravo ova atraktivna plavuša koja ne prestaje šokirati javnost

Sydney Sweeney pripada onoj rijetkoj generaciji glumica koje su uspjele spojiti klasični hollywoodski san s modernom, digitalno oblikovanom stvarnošću slave. Njezin put nije bio brz ni jednostavan, ali upravo zbog toga danas djeluje autentično, gotovo kao lik koji bi sama mogla igrati - ambiciozna, svjesna svojih mana i spremna riskirati

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!